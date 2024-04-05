В ЗСУ спростували інформацію про вхід армії РФ у передмістя Часового Яру

В Росії стверджують про нібито вхід російських терористів в передмістя Часового Яру Донецької області, але це не відповідає дійсності.

Яка ситуація в Часовому Ярі

Як зазначається, 5 квітня так званий радник голови "ДНР" Ян Гагін заявив про те, що російським терористам до Часового Яру залишається "десь близько пів кілометра". Потім він додав, що військові вже нібито перебувають в передмісті.

Водночас він зауважив, що наші воїни звели серйозні укріплення, мінні загородження й загалом підготувались до наступу ворога.

В ЗСУ заперечують інформацію росіян, втім зауважили, що в районі точаться бої.

Ситуація там дуже складна, бої тривають, але їх (російських військ) там немає. Не вірте російським повідомленням, — заявив речник Східного командування Збройних сил України Андрій Задубінний. Поширити

Раніше українські військові повідомляли, що окупанти хочуть захопити Часів Яр у Донецькій області. Також важкі бої тривають у районі Куп'янська Харківської області.

Яка ситуація на фронті

У Генштабі повідомляють, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по: