В ЗСУ спростували інформацію про вхід армії РФ у передмістя Часового Яру

В Росії стверджують про нібито вхід російських терористів в передмістя Часового Яру Донецької області, але це не відповідає дійсності.
Яка ситуація в Часовому Ярі
Як зазначається, 5 квітня так званий радник голови "ДНР" Ян Гагін заявив про те, що російським терористам до Часового Яру залишається "десь близько пів кілометра". Потім він додав, що військові вже нібито перебувають в передмісті.
Водночас він зауважив, що наші воїни звели серйозні укріплення, мінні загородження й загалом підготувались до наступу ворога.
В ЗСУ заперечують інформацію росіян, втім зауважили, що в районі точаться бої.
Раніше українські військові повідомляли, що окупанти хочуть захопити Часів Яр у Донецькій області. Також важкі бої тривають у районі Куп'янська Харківської області.
Яка ситуація на фронті
У Генштабі повідомляють, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по:
1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
2 артилерійських системах,
1 радіолокаційній станції,
1 станції РЕБ,
2 засобах ППО противника.
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