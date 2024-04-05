В ВСУ опровергли информацию о входе армии РФ в пригород Часового Яра

В России утверждают о якобы входе российских террористов в пригород Часового Яра Донецкой области, но это не соответствует действительности.
Какая ситуация во Часовом Яру
Как отмечается, 5 апреля так называемый советник главы "ДНР" Ян Гагин заявил о том, что российским террористам до Часового Яра остается "порядка полукилометра". Затем он добавил, что военные уже якобы находятся в пригороде.
В то же время он заметил, что наши воины построили серьезные укрепления, минные заграждения и в целом подготовились к наступлению врага.
В ВСУ отрицают информацию россиян, однако заметили, что в районе идут бои.
Ранее украинские военные сообщали, что оккупанты хотят захватить Часов Яр в Донецкой области. Также тяжелые бои продолжаются в районе Купянска Харьковской области.
Какая ситуация на фронте
В Генштабе сообщают, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по:
1 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
2 артиллерийских системах,
1 радиолокационной станции,
1 станции РЭБ,
2 средствах ПВО противника.
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