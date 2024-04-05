В ВСУ опровергли информацию о входе армии РФ в пригород Часового Яра
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ опровергли информацию о входе армии РФ в пригород Часового Яра

всу
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Источник:  Reuters

В России утверждают о якобы входе российских террористов в пригород Часового Яра Донецкой области, но это не соответствует действительности.

Какая ситуация во Часовом Яру

Как отмечается, 5 апреля так называемый советник главы "ДНР" Ян Гагин заявил о том, что российским террористам до Часового Яра остается "порядка полукилометра". Затем он добавил, что военные уже якобы находятся в пригороде.

В то же время он заметил, что наши воины построили серьезные укрепления, минные заграждения и в целом подготовились к наступлению врага.

В ВСУ отрицают информацию россиян, однако заметили, что в районе идут бои.

Ситуация там очень сложная, бои продолжаются, но их (русские войска) там нет. Не верьте российским сообщениям, — заявил представитель Восточного командования Вооруженных сил Украины Андрей Задубинный.

Ранее украинские военные сообщали, что оккупанты хотят захватить Часов Яр в Донецкой области. Также тяжелые бои продолжаются в районе Купянска Харьковской области.

Какая ситуация на фронте

В Генштабе сообщают, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по:

  • 1 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

  • 2 артиллерийских системах,

  • 1 радиолокационной станции,

  • 1 станции РЭБ,

  • 2 средствах ПВО противника.

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