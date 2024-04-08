Армия РФ обстреляла Часов Яр и Селидово. Есть погибшие и раненые

Российские оккупанты 8 апреля массированно ударили из артиллерии по Донецкой области. Есть жертва и несколько раненых.

Россияне атаковали Донбасс с артиллерии

Российская армия сегодня, 8 апреля, нанесла удары по Часовому Яру и Селидову в Донецкой области. Есть жертва и раненые.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, Часов Яр подвергся артиллерийским обстрелам. Там погибла 77-летняя женщина, повреждены 6 частных домов.

Под огнем оказалось Селидово. Вадим Филашкин Глава Донецкой ОВА

Филашкин уточнил, что россияне ударили по девятиэтажке в городе, уже известно о трех раненых.

Атака на Запорожье 8 апреля

Взрыв в Запорожье раздался около 12:00. До этого объявлялась угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что российские оккупанты снова ударили по промышленному объекту в Запорожье. Сейчас известно о шести пострадавших.

В Запорожье также повреждены 7 многоквартирных домов и медицинское учреждение. В основном там выбило окна.