Армия РФ обстреляла Часов Яр и Селидово. Есть погибшие и раненые

Российские оккупанты 8 апреля массированно ударили из артиллерии по Донецкой области. Есть жертва и несколько раненых.
Россияне атаковали Донбасс с артиллерии
Российская армия сегодня, 8 апреля, нанесла удары по Часовому Яру и Селидову в Донецкой области. Есть жертва и раненые.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По его словам, Часов Яр подвергся артиллерийским обстрелам. Там погибла 77-летняя женщина, повреждены 6 частных домов.
Филашкин уточнил, что россияне ударили по девятиэтажке в городе, уже известно о трех раненых.
Атака на Запорожье 8 апреля
Взрыв в Запорожье раздался около 12:00. До этого объявлялась угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что российские оккупанты снова ударили по промышленному объекту в Запорожье. Сейчас известно о шести пострадавших.
В Запорожье также повреждены 7 многоквартирных домов и медицинское учреждение. В основном там выбило окна.
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