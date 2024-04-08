Армія РФ обстріляла Часів Яр та Селідове. Є загибла та поранені

Російські окупанти 8 квітня масовано вдарили з артилерії по Донецькій області. Є жертва та кілька поранених.

Росіяни атакували Донеччину з артилерії

Російська армія сьогодні, 8 квітня, завдала ударів по Часовому Яру і Селидовому в Донецькій області. Є жертва і поранені.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, Часів Яр зазнав артилерійського обстрілу. Там загинула 77-річна жінка, пошкоджено 6 приватних будинків.

Під вогнем опинилося Селидове. Вадим Філашкін Голова Донецької ОВА

Філашкін уточнив, що росіяни вдарили по дев'ятиповерхівці в місті, уже відомо про трьох поранених.

Атака на Запоріжжя 8 квітня

Вибух у Запоріжжі пролунав близько 12:00 години. Перед цим оголошувалася загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що російські окупанти знов вдарили по промисловому обʼєкту в Запоріжжі. Зараз відомо про шістьох постраждалих.

У Запоріжжі також пошкоджені 7 багатоквартирних будинків і медичний заклад. Здебільшого там повибивало вікна.