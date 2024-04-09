Как один офицер ВСУ спас подразделение ценой жизни — видео

Доброволец из Казахстана Жасулан Дусембин с позывным Джаз стал в ряды ВСУ в 2021 году. Он рассказал online.ua, как нужно готовиться к боевой задаче и не бояться рисковать.
Как один офицер ВСУ спас подразделение ценой жизни
Перед тем, как идти на первую задачу, нужно слушаться тех, кто более опытный. Был один дурачок в стиле: "Я *ав, я воевал". То есть, чувак максимально необстрелянный, уже ставил себя выше тех, кто давно воюет.
Настоящие боевые ребята всегда максимально спокойны. Им не хочется понтоваться, казаться тем, кем они не являются.
Перед боевым выходом он сказал всем, чтобы выключили телефон.
И вот пришел такой индивид, которому я объяснил, чтобы вырубил связь перед заданием.
Доброволец добавил, что в ту же ночь ПТУР по ним гатив. Над ними взрывы, земля между бревнами сыпалась, они переждали. Он тогда дал этому индивидууму по морде. А что делать? Надо слушаться тех, кто подольше варится в этой теме.
Что "Джаз" говорит о герое, рискнувшем собственной жизнью
Настоящий Герой — это скромный выходец из маленького города, ставшего офицером. Он пережил неудавшиеся моменты в семейной жизни, поэтому решил продолжать свой путь одиночкой.
Это человек, героически спасший целое подразделение ценой собственной жизни.
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