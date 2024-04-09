Как один офицер ВСУ спас подразделение ценой жизни — видео

Доброволец из Казахстана Жасулан Дусембин с позывным Джаз стал в ряды ВСУ в 2021 году. Он рассказал online.ua, как нужно готовиться к боевой задаче и не бояться рисковать.

Как один офицер ВСУ спас подразделение ценой жизни

Перед тем, как идти на первую задачу, нужно слушаться тех, кто более опытный. Был один дурачок в стиле: "Я *ав, я воевал". То есть, чувак максимально необстрелянный, уже ставил себя выше тех, кто давно воюет.

Настоящие боевые ребята всегда максимально спокойны. Им не хочется понтоваться, казаться тем, кем они не являются.

Перед боевым выходом он сказал всем, чтобы выключили телефон.

Я с собой его вообще не беру. Мне дважды пришлось стрелять в телефон, когда было ощущение, что россияне берут нас в кольцо. Я знал, что у меня там фотографии близких людей, контакты и соцсети. Прострелил телефон, чтобы на ходу не удалять. Жасулан Дусембин Доброволец из Казахстана

И вот пришел такой индивид, которому я объяснил, чтобы вырубил связь перед заданием.

Кацапы, когда не знают, где мы сидим, примерно кроют. Тогда есть*ашили, будь здоров, но все время был 100-300 метров промах. К вечеру слышу в соседнем блиндаже: "Киевстар 4G". Я тогда думаю: "Господи, только не это". Выбегаю, говорю: «Чувак, ты*анут? Выруби. Они сейчас запеленгуют нас, то есть определят наше местонахождение, и точнее будут пить. Россияне поймут, что это не гражданские пошли в зону боевых действий за грибами”. Он говорит, что скоро один фильм скачет. Поделиться

Доброволец добавил, что в ту же ночь ПТУР по ним гатив. Над ними взрывы, земля между бревнами сыпалась, они переждали. Он тогда дал этому индивидууму по морде. А что делать? Надо слушаться тех, кто подольше варится в этой теме.

Что "Джаз" говорит о герое, рискнувшем собственной жизнью

Настоящий Герой — это скромный выходец из маленького города, ставшего офицером. Он пережил неудавшиеся моменты в семейной жизни, поэтому решил продолжать свой путь одиночкой.

Это человек, героически спасший целое подразделение ценой собственной жизни.