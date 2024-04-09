Как один офицер ВСУ спас подразделение ценой жизни — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Как один офицер ВСУ спас подразделение ценой жизни — видео

всу
Читати українською
Источник:  online.ua

Доброволец из Казахстана Жасулан Дусембин с позывным Джаз стал в ряды ВСУ в 2021 году. Он рассказал online.ua, как нужно готовиться к боевой задаче и не бояться рисковать.

Как один офицер ВСУ спас подразделение ценой жизни

Перед тем, как идти на первую задачу, нужно слушаться тех, кто более опытный. Был один дурачок в стиле: "Я *ав, я воевал". То есть, чувак максимально необстрелянный, уже ставил себя выше тех, кто давно воюет.

Настоящие боевые ребята всегда максимально спокойны. Им не хочется понтоваться, казаться тем, кем они не являются.

Перед боевым выходом он сказал всем, чтобы выключили телефон.

Я с собой его вообще не беру. Мне дважды пришлось стрелять в телефон, когда было ощущение, что россияне берут нас в кольцо. Я знал, что у меня там фотографии близких людей, контакты и соцсети. Прострелил телефон, чтобы на ходу не удалять.

Жасулан Дусембин

Жасулан Дусембин

Доброволец из Казахстана

И вот пришел такой индивид, которому я объяснил, чтобы вырубил связь перед заданием.

Кацапы, когда не знают, где мы сидим, примерно кроют. Тогда есть*ашили, будь здоров, но все время был 100-300 метров промах. К вечеру слышу в соседнем блиндаже: "Киевстар 4G". Я тогда думаю: "Господи, только не это". Выбегаю, говорю: «Чувак, ты*анут? Выруби. Они сейчас запеленгуют нас, то есть определят наше местонахождение, и точнее будут пить. Россияне поймут, что это не гражданские пошли в зону боевых действий за грибами”. Он говорит, что скоро один фильм скачет.

Доброволец добавил, что в ту же ночь ПТУР по ним гатив. Над ними взрывы, земля между бревнами сыпалась, они переждали. Он тогда дал этому индивидууму по морде. А что делать? Надо слушаться тех, кто подольше варится в этой теме.

Что "Джаз" говорит о герое, рискнувшем собственной жизнью

Настоящий Герой — это скромный выходец из маленького города, ставшего офицером. Он пережил неудавшиеся моменты в семейной жизни, поэтому решил продолжать свой путь одиночкой.

Это человек, героически спасший целое подразделение ценой собственной жизни.

Нас окончательно "размотали". Остались только стрелковые пушки. Ну а что мы сделаем против танков? Он приказал ребятам уходить, а сам принял удар на себя, отвлекая врага, чтобы дать достаточно времени отступить. Тот офицер никогда бы не стал таким, как те, кто говорит: «Я есть, я воевал». Он был скромный, хотя воевал еще со времен АТО, — сказал он.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
На войне погиб первый доброволец из Финляндии — видео
На войне погиб первый доброволец из Финляндии — видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Харькове умер доброволец из Польши. Что о нем известно
Доброволец
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
На войне в Украине погиб доброволец из Грузии
Доброволец

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?