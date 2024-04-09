Як один офіцер ЗСУ врятував підрозділ ціною життя — відео
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Як один офіцер ЗСУ врятував підрозділ ціною життя — відео

солдат
Джерело:  online.ua

Доброволець з Казахстану Жасулан Дусембін із позивним “Джаз” став до лав ЗСУ у 2021 році.  Він розповів online.ua, як треба готуватися до бойового завдання та не боятися ризикувати.

Як один офіцер ЗСУ врятував підрозділ ціною життя

Перед тим, як йти на перше завдання, треба слухатися тих, хто досвідченіший. Був один дурник у стилі: “Я є*ав, я воював”. Тобто, чувак максимально необстріляний, уже ставив себе вище за тих, хто давно воює.

Справжні бойові хлопці завжди максимально спокійні. Їм не хочеться понтуватись, здаватися тим, ким вони не є.

Перед бойовим виходом він сказав всім, щоб вимикнули телефон.

Я з собою його взагалі не беру. Мені двічі довелося стріляти у телефон, коли було відчуття, що росіяни беруть нас у кільце. Я знав, що у мене там фотографії близьких людей, контакти та соцмережі. Прострелив телефон, щоби на ходу не видаляти.

Жасулан Дусембін

Жасулан Дусембін

Доброволець з Казахстану

І ось, прийшов такий індивід, якому я пояснив, щоб вирубив зв'язок перед завданням.

Кацапи, коли не знають, де ми сидимо, приблизно криють. Тоді є*ашили, будь здоров, але весь час був 100-300 метрів промах. Надвечір чую у сусідньому бліндажі: “Київстар 4G”. Я тоді думаю: “Господи, тільки не це”. Вибігаю, кажу: “Чувак, ти є*анутий? Вирубай. Вони зараз запеленгують нас, тобто визначать наше місцеперебування, і точніше гатитимуть. Росіяни зрозуміють, що це не цивільні пішли у зону бойових дій по гриби”. Він каже, що швидко один фільм скачає.

Доброволець додав, що тієї ж ночі ПТУР по ним гатив. Над иами вибухи, земля між колодами сипалася, вони перечекали. Він тоді дав цьому індивіду по морді. А що робити? Треба слухатися тих, хто довше вариться у цій темі.

Що “Джаз” каже про героя, який ризикнув власним життям

Справжній Герой — це скромний виходець із маленького міста, який став офіцером. Він пережив невдалі моменти у сімейному житті, тому вирішив продовжувати свій шлях одинаком.

Це людина, яка героїчно врятувала цілий підрозділ ціною власного життя.

Нас остаточно “розмотали”. Залишилися тільки стрілецькі гармати. Ну, а що ми зробимо проти танків? Він наказав хлопцям відходити, а сам прийняв удар на себе, відволікаючи ворога, щоб дати достатньо часу відступити. Той офіцер ніколи б не став таким, як ті, що кажуть: “Я є*ав, я воював”. Він був скромний, хоча воював ще з часів АТО, — сказав він.

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