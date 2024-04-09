Авиация ВСУ нанесла удары по 2 ЗРК и 15 районам сосредоточения армии РФ

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 3 средствам противовоздушной обороны оккупантов.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 09.04.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток зафиксировано 66 боевых столкновений.

В общем, враг нанес 7 ракетных и 73 авиационных удара, совершил 81 обстрел с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районе населенного пункта Потихоново Харьковской области и города Харьков.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки противника в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Андреевка Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области и Новоселовской Луганской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Твердохлебово Луганской области; Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 25 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Часов Яр, Новый, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Спирное, Константиновка, Белая Гора, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 6 атак в районе населенного пункта Уманское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Калиново, Семеновка, Новобахмутовка, Бердичи, Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, восточнее Водяного, Урожайное де враг, при поддержке авиации, 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работиного Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершена 1 атака на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Берислав, Ивановка, Крынки, Новотягинка Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 3 средствам противовоздушной обороны оккупантов.