ВСУ отразили 20 атак армии РФ на Новопавловском направлении

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 зенитно-ракетным комплексам и 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 08.04.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток зафиксировано 48 боевых столкновений.

В общем, враг нанес 3 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белополье Сумской области и города Сумы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Макеевка и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении противник совершил 8 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановское, Раздолевка и Константиновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки в районе населенного пункта Бердичи Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Также противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Очеретино, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, где враг при поддержке авиации 20 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Водяное и Урожайное Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 3 безуспешные атаки позиций наших войск. Вражеским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Никольское, Тягинка, Берислав Херсонской области и город Херсон.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 зенитно-ракетным комплексам и 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 2 станциям РЭБ и 2 районам сосредоточения личного состава врага.