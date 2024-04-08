ЗСУ відбили 20 атак армії РФ на Новопавлівському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили 20 атак армії РФ на Новопавлівському напрямку

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 08.04.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 3 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив 8 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки в районі населеного пункту Бердичі Донецької област.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 атаки на позиції наших захисників в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив 3 безуспішні атаки позицій наших військ.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціях РЕБ та 2 районах зосередження особового складу ворога.

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