ВСУ ликвидировали за сутки более 800 солдат РФ, 30 артсистем и 23 танка
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали за сутки более 800 солдат РФ, 30 артсистем и 23 танка

Генштаб ВСУ
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Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 449 250 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 850 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков − 7 110 (+23) ед,

  • боевых бронированных машин — 13 620 (+45) ед,

  • артиллерийских систем − 11 386 (+30) ед,

  • РСЗО − 1 039 (+0) ед,

  • средств ПВО − 753 (+2) ед,

  • самолетов − 347 (+0) ед,

  • вертолетов − 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9033 (+37) ед,

  • крылатых ракет − 2 065 (+0) ед,

  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 15 181 (+71) ед,

  • специальной техники — 1 868 (+1) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 зенитно-ракетным комплексам и 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 2 станциям РЭБ и 2 районам сосредоточения личного состава врага

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Клещиевка, Андреевка, Ступочки Донецкой области, отмечает Генштаб.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 6 атак в районе населенных пунктов Бердичи, Уманское, Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

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