ВСУ ликвидировали за сутки более 800 солдат РФ, 30 артсистем и 23 танка

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 449 250 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 850 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков − 7 110 (+23) ед,

боевых бронированных машин — 13 620 (+45) ед,

артиллерийских систем − 11 386 (+30) ед,

РСЗО − 1 039 (+0) ед,

средств ПВО − 753 (+2) ед,

самолетов − 347 (+0) ед,

вертолетов − 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 9033 (+37) ед,

крылатых ракет − 2 065 (+0) ед,

кораблей/катеров − 26 (+0) ед,

подлодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 15 181 (+71) ед,

специальной техники — 1 868 (+1) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 зенитно-ракетным комплексам и 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 2 станциям РЭБ и 2 районам сосредоточения личного состава врага

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Клещиевка, Андреевка, Ступочки Донецкой области, отмечает Генштаб. Поделиться