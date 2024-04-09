ВСУ ликвидировали за сутки более 800 солдат РФ, 30 артсистем и 23 танка

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 449 250 военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 850 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков − 7 110 (+23) ед,
боевых бронированных машин — 13 620 (+45) ед,
артиллерийских систем − 11 386 (+30) ед,
РСЗО − 1 039 (+0) ед,
средств ПВО − 753 (+2) ед,
самолетов − 347 (+0) ед,
вертолетов − 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9033 (+37) ед,
крылатых ракет − 2 065 (+0) ед,
кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
подлодок − 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн − 15 181 (+71) ед,
специальной техники — 1 868 (+1) ед.
Какая ситуация на фронте
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 зенитно-ракетным комплексам и 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 2 станциям РЭБ и 2 районам сосредоточения личного состава врага
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 6 атак в районе населенных пунктов Бердичи, Уманское, Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.
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