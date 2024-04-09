ЗСУ ліквідували за добу понад 800 солдатів РФ, 30 артсистем та 23 танки

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 449 250 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 850 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків − 7 110 (+23) од,

бойових броньованих машин − 13 620 (+45) од,

артилерійських систем − 11 386 (+30) од,

РСЗВ − 1 039 (+0) од,

засобів ППО − 753 (+2) од,

літаків − 347 (+0) од,

гелікоптерів − 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 033 (+37) од,

крилатих ракет − 2 065 (+0) од,

кораблів/катерів − 26 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 15 181 (+71) од,

спеціальної техніки − 1 868 (+1) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціях РЕБ та 2 районах зосередження особового складу ворога

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області, — зазначає Генштаб. Поширити