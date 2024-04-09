ЗСУ ліквідували за добу понад 800 солдатів РФ, 30 артсистем та 23 танки
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували за добу понад 800 солдатів РФ, 30 артсистем та 23 танки

Генштаб ЗСУ
зсу

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 449 250 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 850 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків − 7 110 (+23) од,

  • бойових броньованих машин − 13 620 (+45) од,

  • артилерійських систем − 11 386 (+30) од,

  • РСЗВ − 1 039 (+0) од,

  • засобів ППО − 753 (+2) од,

  • літаків − 347 (+0) од,

  • гелікоптерів − 325 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 033 (+37) од,

  • крилатих ракет − 2 065 (+0) од,

  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,

  • підводних човнів − 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн − 15 181 (+71) од,

  • спеціальної техніки − 1 868 (+1) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціях РЕБ та 2 районах зосередження особового складу ворога

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області, — зазначає Генштаб.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак в районі населених пунктів Бердичі, Уманське, Невельське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

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