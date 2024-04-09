ЗСУ ліквідували за добу понад 800 солдатів РФ, 30 артсистем та 23 танки

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 449 250 військових.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 850 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків − 7 110 (+23) од,
бойових броньованих машин − 13 620 (+45) од,
артилерійських систем − 11 386 (+30) од,
РСЗВ − 1 039 (+0) од,
засобів ППО − 753 (+2) од,
літаків − 347 (+0) од,
гелікоптерів − 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 033 (+37) од,
крилатих ракет − 2 065 (+0) од,
кораблів/катерів − 26 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 15 181 (+71) од,
спеціальної техніки − 1 868 (+1) од.
Яка ситуація на фронті
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціях РЕБ та 2 районах зосередження особового складу ворога
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак в районі населених пунктів Бердичі, Уманське, Невельське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій.
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