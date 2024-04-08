В ЗСУ вказали на ще один напрямок ймовірного наступу армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

В ЗСУ вказали на ще один напрямок ймовірного наступу армії РФ

військові ЗСУ
Джерело:  Еспресо

За словами військового ЗСУ Євгена Ієвлєва, злочинна армія РФ може готуватись до наступу в районі Горлівки на Донеччині найближчим часом. 

Що свідчить про підготовку окупантів до наступу в районі Горлівки

Ієвлєв підкреслив, що в районі окупованої Горлівки російські військові злочинці значно збільшили проведення аеророзвідки.

Військовий підкреслив, що наразі підрозділи ЗСУ на цьому напрямку перебувають у стані підвищенної боєготовності.

Ми бачимо над собою дуже багато літальних апаратів, таких як "Орлан". Деякі апарати, напевно, не дуже доцільно називати. Це свідчить саме про те, що найближчим часом, ворог може готувати наступ. Тому ми всю ніч перебували на позиціях в готовності номер один, і цю готовність досі не знято, — зазначає військовий.

За його словами, українські військові за допомогою аерозвідки також намагаються зазирнути якомога глибше у ворожий тил.

Зокрема, Ієвлєв підкреслив, що таким чином українські військові намагаються виявляти скупчення ворожої військової техніки.

Проте зараз жодних позиційних штурмів і просувань росіян на Горлівському напрямку немає.

Отже, із свідчень, предметно те, що ворог суттєво збільшив присутність своєї аеророздвіки над нами. Але ніяких позиційних просувань на цій ділянці фронту ворог немає. Позиційних штурмів противник за останню добу не здійснював, — підкреслив військовий.

Чи може армія РФ вдатись до наступу на Харків

За словами військового аналітика, полковника запасу ЗСУ Петра Черника, наразі не має реально підтвердженої інформації, що російські окупанти зосередили у напрямку Харкова хоча б 40-тисячний корпус.

Ми дуже сильно випереджаємо обставини. Немає поки що дійсно серйозної аналітичної інформації, що противник зосередив на цьому напрямку хоча б 40-тисячний корпус. Ми ж розуміємо, що це місто-мільйонник, яке укріплювалося два роки. Попри те, що зараз Харків переживає жахливий ракетно-бомбовий удар, місто стоїть і тримається, — пояснює аналітик.

Черник нагадав, що Бахмут із населенням у 70 тисяч ворог проходив більше, ніж 10 місяців.

Маленьку Авдіївку ворог проходив 10 років. Особливо важкими є останні 4 місяці, допоки вони по-справжньому все не протиснули. Тому казати про те, що Харків уже під серйозною загрозою у частині сухопутної операції, на цю хвилину не зовсім коректно, — зазначає аналітик.

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