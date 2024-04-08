За словами військового ЗСУ Євгена Ієвлєва, злочинна армія РФ може готуватись до наступу в районі Горлівки на Донеччині найближчим часом.
Що свідчить про підготовку окупантів до наступу в районі Горлівки
Ієвлєв підкреслив, що в районі окупованої Горлівки російські військові злочинці значно збільшили проведення аеророзвідки.
Військовий підкреслив, що наразі підрозділи ЗСУ на цьому напрямку перебувають у стані підвищенної боєготовності.
За його словами, українські військові за допомогою аерозвідки також намагаються зазирнути якомога глибше у ворожий тил.
Зокрема, Ієвлєв підкреслив, що таким чином українські військові намагаються виявляти скупчення ворожої військової техніки.
Проте зараз жодних позиційних штурмів і просувань росіян на Горлівському напрямку немає.
Чи може армія РФ вдатись до наступу на Харків
За словами військового аналітика, полковника запасу ЗСУ Петра Черника, наразі не має реально підтвердженої інформації, що російські окупанти зосередили у напрямку Харкова хоча б 40-тисячний корпус.
Черник нагадав, що Бахмут із населенням у 70 тисяч ворог проходив більше, ніж 10 місяців.
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