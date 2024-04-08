Ми бачимо над собою дуже багато літальних апаратів, таких як "Орлан". Деякі апарати, напевно, не дуже доцільно називати. Це свідчить саме про те, що найближчим часом, ворог може готувати наступ. Тому ми всю ніч перебували на позиціях в готовності номер один, і цю готовність досі не знято, — зазначає військовий.