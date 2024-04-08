По словам военного ВСУ Евгения Иевлева, преступная армия РФ может готовиться к наступлению в районе Горловки Донецкой области в ближайшее время.
Что свидетельствует о подготовке окупантов к наступлению в районе Горловки
Иевлев подчеркнул, что в районе оккупированной Горловки российские военные преступники значительно увеличили проведение аэроразведки.
Военный подчеркнул, что в настоящее время подразделения ВСУ в этом направлении находятся в состоянии повышенной боеготовности.
По его словам, украинские военные с помощью аэразведки также пытаются заглянуть как можно глубже во вражеский тыл.
В частности, Иевлев подчеркнул, что таким образом, украинские военные пытаются выявлять скопления вражеской военной техники.
Однако сейчас никаких позиционных штурмов и продвижений россиян на Горловском направлении нет.
Может ли армия РФ прибегнуть к наступлению на Харьков
По словам военного аналитика, полковника запаса ВСУ Петра Черника, пока нет реально подтвержденной информации, что российские оккупанты сосредоточили в направлении Харькова хотя бы 40-тысячный корпус.
Черник напомнил, что Бахмут с населением в 70 тысяч враг проходил более 10 месяцев.
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