В ВСУ указали на еще одно направление вероятного наступления армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ указали на еще одно направление вероятного наступления армии РФ

военные ВСУ
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Источник:  Эспрессо

По словам военного ВСУ Евгения Иевлева, преступная армия РФ может готовиться к наступлению в районе Горловки Донецкой области в ближайшее время.

Что свидетельствует о подготовке окупантов к наступлению в районе Горловки

Иевлев подчеркнул, что в районе оккупированной Горловки российские военные преступники значительно увеличили проведение аэроразведки.

Военный подчеркнул, что в настоящее время подразделения ВСУ в этом направлении находятся в состоянии повышенной боеготовности.

Мы видим над собой очень много летательных аппаратов, таких как Орлан. Некоторые аппараты наверняка не очень целесообразно называть. Это свидетельствует именно о том, что в ближайшее время враг может готовить наступление. Поэтому мы всю ночь находились на позициях в готовности номер один, и эта готовность до сих пор не снята, — отмечает военный.

По его словам, украинские военные с помощью аэразведки также пытаются заглянуть как можно глубже во вражеский тыл.

В частности, Иевлев подчеркнул, что таким образом, украинские военные пытаются выявлять скопления вражеской военной техники.

Однако сейчас никаких позиционных штурмов и продвижений россиян на Горловском направлении нет.

Итак, из свидетельств, предметно то, что враг существенно увеличил присутствие своей аэрораздевки над нами. Но никаких позиционных продвижений на этом участке фронта враг нет. Позиционных штурмов противник за последние сутки не совершал, — подчеркнул военный.

Может ли армия РФ прибегнуть к наступлению на Харьков

По словам военного аналитика, полковника запаса ВСУ Петра Черника, пока нет реально подтвержденной информации, что российские оккупанты сосредоточили в направлении Харькова хотя бы 40-тысячный корпус.

Мы очень сильно опережаем обстоятельства. Нет пока действительно серьезной аналитической информации, что противник сосредоточил на этом направлении хотя бы 40-тысячный корпус. Мы же понимаем, что это город-миллионник, укреплявшийся два года. Несмотря на то, что Харьков переживает ужасный ракетно-бомбовый удар, город стоит и держится, — объясняет аналитик.

Черник напомнил, что Бахмут с населением в 70 тысяч враг проходил более 10 месяцев.

Маленькую Авдеевку враг проходил десять лет. Особенно тяжелы последние 4 месяца, пока они по-настоящему все не протиснули. Поэтому говорить о том, что Харьков уже под серьезной угрозой в части сухопутной операции, в настоящее время не совсем корректно, — отмечает аналитик.

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