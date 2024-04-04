В НАТО оценили вероятную эффективность нового наступления армии РФ в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

В НАТО оценили вероятную эффективность нового наступления армии РФ в Украине

Танк ВСУ
Читати українською
Источник:  24 канал

По словам неназванного чиновника НАТО в комментарии журналистам 24 канала, скорее всего, преступная армия РФ не сможет провести новое масштабное наступление в Украине и захватить значительные территории.

В НАТО не верят в успех нового наступления армии РФ в Украине

Представитель НАТО в беседе с журналистами подчеркнул, что Россия ежемесячно мобилизует на войну против Украины около 30 тыс. россиян.

Он также признал, что преступная армия РФ сохраняет преимущество в количестве личного состава, боеприпасах и технике.

Это, как подчеркнул представитель НАТО, позволяет стране-агрессору продолжать атаки, направленные на истощение Вооруженных сил Украины.

При этом, как подчеркнул высокопоставленный чиновник НАТО, у России нет ресурсов для проведения нового масштабного наступления в Украине.

Сомнительно, что российские войска смогут добиться значительного успеха в наступлении этой весны, и они, вероятно, не смогут провести никакую значительную наступательную операцию без очередной широкомасштабной мобилизации, — отмечает представитель НАТО.

Он отметил, что непрерывная поставка боеприпасов и вооружений от партнеров имеет ключевое значение для сохранения боеспособности украинских военных.

При этом Украина ускорила строительство фортификационных оборонных сооружений.

Что известно о специальной миссии НАТО для помощи Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил , что члены Альянса договорились о создании специальной миссии по помощи Украине.

Он отметил, что целью миссии будет увеличение помощи Украине, как военной, так и финансовой.

Это не означает, что мы идем на войну, но это означает, что теперь мы сможем использовать возможности Альянса для координации, подготовки и планирования, чтобы поддерживать Украину более скоординированно, — объяснил Сикорский.

Он также добавил, что планируется более активное проведение подготовки украинских военных на территории Польши.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Венгрии заявили об угрозе пересечения НАТО "красных линий" в решениях по РФ
Петер Сийярто
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Журналисты Bloomberg узнали о вероятном размере помощи Украине от НАТО
Йенс Столтенберг
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Планирует ли НАТО отправлять войска в Украину — объяснение Столтенберга
Йенс Столтенберг

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?