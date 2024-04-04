По словам неназванного чиновника НАТО в комментарии журналистам 24 канала, скорее всего, преступная армия РФ не сможет провести новое масштабное наступление в Украине и захватить значительные территории.
В НАТО не верят в успех нового наступления армии РФ в Украине
Представитель НАТО в беседе с журналистами подчеркнул, что Россия ежемесячно мобилизует на войну против Украины около 30 тыс. россиян.
Он также признал, что преступная армия РФ сохраняет преимущество в количестве личного состава, боеприпасах и технике.
Это, как подчеркнул представитель НАТО, позволяет стране-агрессору продолжать атаки, направленные на истощение Вооруженных сил Украины.
При этом, как подчеркнул высокопоставленный чиновник НАТО, у России нет ресурсов для проведения нового масштабного наступления в Украине.
Он отметил, что непрерывная поставка боеприпасов и вооружений от партнеров имеет ключевое значение для сохранения боеспособности украинских военных.
При этом Украина ускорила строительство фортификационных оборонных сооружений.
Что известно о специальной миссии НАТО для помощи Украине
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил , что члены Альянса договорились о создании специальной миссии по помощи Украине.
Он отметил, что целью миссии будет увеличение помощи Украине, как военной, так и финансовой.
Он также добавил, что планируется более активное проведение подготовки украинских военных на территории Польши.
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