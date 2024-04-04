По словам неназванного чиновника НАТО в комментарии журналистам 24 канала, скорее всего, преступная армия РФ не сможет провести новое масштабное наступление в Украине и захватить значительные территории.

В НАТО не верят в успех нового наступления армии РФ в Украине

Представитель НАТО в беседе с журналистами подчеркнул, что Россия ежемесячно мобилизует на войну против Украины около 30 тыс. россиян.

Он также признал, что преступная армия РФ сохраняет преимущество в количестве личного состава, боеприпасах и технике.

Это, как подчеркнул представитель НАТО, позволяет стране-агрессору продолжать атаки, направленные на истощение Вооруженных сил Украины.

При этом, как подчеркнул высокопоставленный чиновник НАТО, у России нет ресурсов для проведения нового масштабного наступления в Украине.

Сомнительно, что российские войска смогут добиться значительного успеха в наступлении этой весны, и они, вероятно, не смогут провести никакую значительную наступательную операцию без очередной широкомасштабной мобилизации, — отмечает представитель НАТО. Поделиться

Он отметил, что непрерывная поставка боеприпасов и вооружений от партнеров имеет ключевое значение для сохранения боеспособности украинских военных.

При этом Украина ускорила строительство фортификационных оборонных сооружений.

Что известно о специальной миссии НАТО для помощи Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил , что члены Альянса договорились о создании специальной миссии по помощи Украине.

Он отметил, что целью миссии будет увеличение помощи Украине, как военной, так и финансовой.

Это не означает, что мы идем на войну, но это означает, что теперь мы сможем использовать возможности Альянса для координации, подготовки и планирования, чтобы поддерживать Украину более скоординированно, — объяснил Сикорский. Поделиться

Он также добавил, что планируется более активное проведение подготовки украинских военных на территории Польши.