Журналисты Bloomberg узнали о вероятном размере помощи Украине от НАТО
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Журналисты Bloomberg узнали о вероятном размере помощи Украине от НАТО

Йенс Столтенберг
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Источник:  Bloomberg

По информации журналистов издания Bloomberg, вероятно, дополнительная помощь Украине из фонда НАТО в размере 100 млрд. долларов будет незначительной.

Что известно об инициированной НАТО помощи Украине

По словам неназванного собеседника журналистов издания из дипломатических кругов, сумма размера фонда в 100 млрд долларов в качестве помощи Украине будет считаться слишком большой.

Собеседник добавил, что в таком случае НАТО будет учитывать двусторонние пожертвования, которые страны-члены передают Украине.

Следовательно, любое дополнительное финансирование будет незначительным, — подчеркивают авторы материала со ссылкой на собственные источники.

Что говорят в НАТО

Глава Альянса Йенс Столтенберг отметил, что в ближайшее время партнеры по НАТО пересмотрят собственные запасы ПВО для оказания помощи Украине в усилении противовоздушной обороны.

Союзники понимают, что нужно как можно скорее усилить системы ПВО. Союзники посмотрят на свои запасы, могут ли они поставить больше своих систем, включая Patrio, а также запчасти к ним, подчеркнул глава НАТО.

Столтенберг отметил, что несколько союзников обещали в ближайшее время осмотреть свои запасы, впрочем, не раскрыл других деталей.

Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе провел встречу с главой Госдепа США Энтони Блинкеном, в ходе которой обсуждалось ускорение сроков предоставления Украине дополнительных систем ПВО.

Я проинформировал министра Блинкена об усилении воздушного террора России против украинских городов и населенных пунктов, в том числе с использованием баллистических ракет, и призвал наших американских партнеров найти способы как можно скорее обеспечить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен "немедленно принял меры, чтобы ответить взаимностью на этот призыв".

Кроме того, рассказал Кулеба, собеседники затронули вопрос разблокирования финансирования пакетов оборонной помощи для Украины со стороны Штатов, в частности, принятия соответствующей инициативы в Конгрессе.

Мы также обсудили следующие шаги в ближайшие дни и недели, чтобы разблокировать дополнительную помощь США для Украины, добавил глава МИД Украины.

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