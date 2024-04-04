По информации журналистов издания Bloomberg, вероятно, дополнительная помощь Украине из фонда НАТО в размере 100 млрд. долларов будет незначительной.
Что известно об инициированной НАТО помощи Украине
По словам неназванного собеседника журналистов издания из дипломатических кругов, сумма размера фонда в 100 млрд долларов в качестве помощи Украине будет считаться слишком большой.
Собеседник добавил, что в таком случае НАТО будет учитывать двусторонние пожертвования, которые страны-члены передают Украине.
Что говорят в НАТО
Глава Альянса Йенс Столтенберг отметил, что в ближайшее время партнеры по НАТО пересмотрят собственные запасы ПВО для оказания помощи Украине в усилении противовоздушной обороны.
Столтенберг отметил, что несколько союзников обещали в ближайшее время осмотреть свои запасы, впрочем, не раскрыл других деталей.
Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе провел встречу с главой Госдепа США Энтони Блинкеном, в ходе которой обсуждалось ускорение сроков предоставления Украине дополнительных систем ПВО.
Он добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен "немедленно принял меры, чтобы ответить взаимностью на этот призыв".
Кроме того, рассказал Кулеба, собеседники затронули вопрос разблокирования финансирования пакетов оборонной помощи для Украины со стороны Штатов, в частности, принятия соответствующей инициативы в Конгрессе.
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