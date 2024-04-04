В НАТО объяснили, зачем создают масштабный фонд для Украины

Создание фонда НАТО для Украины не является "антитрамповской страховкой". С таким заявлением выступила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

НАТО решила изменить свою стратегию касательно помощи Украине

Как отмечает нидерландская министр, новый план Альянса отвечает усилиям блока по "консолидации военного сотрудничества с Украиной".

Имеет смысл структурировать и закрепить поддержку Украины в рамках НАТО, — подчеркнула Кайса Оллонгрен. Поделиться

Она также обратила внимание на то, что до сих пор НАТО не хотел централизованно координировать военную поддержку Украины.

Как известно, ранее страны-члены самостоятельно решали, что и когда отправлять Киеву.

По словам главы Минобороны Нидерландов, она считает замечательной идеей централизовать помощь Украине.

Однако, мол, не нужно рассматривать предлагаемый фонд в размере 100 млрд евро для Украины как "антитрамповскую страховку".

Кайса Оллонгрен обратил внимание на то, что сейчас эта поддержка происходит в рамках специальной группы из более чем пятидесяти стран под председательством Соединенных Штатов — "группы Рамштайн".

Нет никаких признаков того, что Путин хочет остановиться, а это значит, что мы тоже должны готовиться к длительной войне и длительной поддержке Украины. Поэтому есть смысл перейти от ситуативной помощи к структуре, которую мы сможем поддерживать. Кайса Оллонгрен Глава Минобороны Нидерландов

Она также предупредила, что крайне рискованно соглашаться с нарративом Путина о том, что такой фонд будет провокацией.

Как Столтенберг комментирует создание фонда НАТО для Украины

По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, партнеры Киева должны обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе на фоне обсуждений предложения фонда на 100 млрд евро.

Он также настаивает, что поддержка Украины должна стать более предсказуемой и менее ориентированной на добровольные взносы.