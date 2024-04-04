В НАТО объяснили, зачем создают масштабный фонд для Украины
Категория
Политика
Дата публикации

В НАТО объяснили, зачем создают масштабный фонд для Украины

НАТО
Читати українською
Источник:  NOS

Создание фонда НАТО для Украины не является "антитрамповской страховкой". С таким заявлением выступила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

НАТО решила изменить свою стратегию касательно помощи Украине

Как отмечает нидерландская министр, новый план Альянса отвечает усилиям блока по "консолидации военного сотрудничества с Украиной".

Имеет смысл структурировать и закрепить поддержку Украины в рамках НАТО, — подчеркнула Кайса Оллонгрен.

Она также обратила внимание на то, что до сих пор НАТО не хотел централизованно координировать военную поддержку Украины.

Как известно, ранее страны-члены самостоятельно решали, что и когда отправлять Киеву.

По словам главы Минобороны Нидерландов, она считает замечательной идеей централизовать помощь Украине.

Однако, мол, не нужно рассматривать предлагаемый фонд в размере 100 млрд евро для Украины как "антитрамповскую страховку".

Кайса Оллонгрен обратил внимание на то, что сейчас эта поддержка происходит в рамках специальной группы из более чем пятидесяти стран под председательством Соединенных Штатов — "группы Рамштайн".

Нет никаких признаков того, что Путин хочет остановиться, а это значит, что мы тоже должны готовиться к длительной войне и длительной поддержке Украины. Поэтому есть смысл перейти от ситуативной помощи к структуре, которую мы сможем поддерживать.

Кайса Оллонгрен

Кайса Оллонгрен

Глава Минобороны Нидерландов

Она также предупредила, что крайне рискованно соглашаться с нарративом Путина о том, что такой фонд будет провокацией.

Как Столтенберг комментирует создание фонда НАТО для Украины

По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, партнеры Киева должны обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе на фоне обсуждений предложения фонда на 100 млрд евро.

Он также настаивает, что поддержка Украины должна стать более предсказуемой и менее ориентированной на добровольные взносы.

Мы должны изменить динамику нашей поддержки. Мы должны обеспечить надежную поддержку безопасности Украины в долгосрочной перспективе. Поэтому мы полагаемся меньше на добровольные взносы и больше на обязательства НАТО, меньше на краткосрочные предложения и больше на многолетние обещания, — заявил Йенс Столтенберг.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Парадокс вступления Украины в НАТО. Почему Альянс допустил масштабную войну в сердце Европы
НАТО
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Поддержка Украины. НАТО создает фонд на 100 млрд долл
НАТО
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Эстония требует от НАТО передать Украине ЗРК Patriot
Маргус Цахкна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?