В НАТО объяснили, зачем создают масштабный фонд для Украины

Создание фонда НАТО для Украины не является "антитрамповской страховкой". С таким заявлением выступила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
НАТО решила изменить свою стратегию касательно помощи Украине
Как отмечает нидерландская министр, новый план Альянса отвечает усилиям блока по "консолидации военного сотрудничества с Украиной".
Она также обратила внимание на то, что до сих пор НАТО не хотел централизованно координировать военную поддержку Украины.
Как известно, ранее страны-члены самостоятельно решали, что и когда отправлять Киеву.
По словам главы Минобороны Нидерландов, она считает замечательной идеей централизовать помощь Украине.
Однако, мол, не нужно рассматривать предлагаемый фонд в размере 100 млрд евро для Украины как "антитрамповскую страховку".
Кайса Оллонгрен обратил внимание на то, что сейчас эта поддержка происходит в рамках специальной группы из более чем пятидесяти стран под председательством Соединенных Штатов — "группы Рамштайн".
Она также предупредила, что крайне рискованно соглашаться с нарративом Путина о том, что такой фонд будет провокацией.
Как Столтенберг комментирует создание фонда НАТО для Украины
По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, партнеры Киева должны обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе на фоне обсуждений предложения фонда на 100 млрд евро.
Он также настаивает, что поддержка Украины должна стать более предсказуемой и менее ориентированной на добровольные взносы.
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