У НАТО пояснили, навіщо створюють масштабний фонд для України

Створення фонду НАТО для України не є “антитрампівською страховкою”. З такою заявою виступила глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

НАТО вирішив змінити свою стратегію щодо допомоги Україні

Як зазначає нідерландська міністерка, новий план Альянсу відповідає зусиллям блоку щодо "консолідації військової співпраці з Україною".

Має сенс структурувати і закріпити підтримку України в рамках НАТО, — підкреслила Кайса Оллонгрен. Поширити

Вона також звернула увагу на те, що досі НАТО не хотів централізовано координувати військову підтримку України.

Як відомо, раніше країни-члени самостійно вирішували, що і коли надавати.

За словами очільниці Міноборони Нідерландів, вона вважає чудовою ідеєю централізувати допомогу Україні.

Однак, мовляв, не потрібно розглядати пропонований фонд у розмірі 100 млрд євро для України як "антитрампівську страховку".

Кайса Оллонгрен звернув увагу на те, що зараз ця підтримка відбувається в рамках спеціальної групи з понад п'ятдесяти країн під головуванням Сполучених Штатів, "групи Рамштайн".

Немає жодних ознак того, що Путін хоче зупинитися, а це означає, що ми також повинні готуватися до тривалої війни і тривалої підтримки України. Тому є сенс перейти від ситуативної допомоги до структури, яку ми зможемо підтримувати. Кайса Оллонгрен Глава Міноборони Нідерландів

Вона також попередила, що вкрай ризиковано погоджуватися з "наративом" Путіна про те, що такий фонд буде провокацією.

Як Столтенберг коментує створення фонду НАТО для України

За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, партнери Києва повинні забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро.

Він також наполягає на тому, що підтримка України повинна стати більш передбачуваною і менше орієнтованою на добровільні внески.