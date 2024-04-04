У НАТО пояснили, навіщо створюють масштабний фонд для України

Створення фонду НАТО для України не є “антитрампівською страховкою”. З такою заявою виступила глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.
НАТО вирішив змінити свою стратегію щодо допомоги Україні
Як зазначає нідерландська міністерка, новий план Альянсу відповідає зусиллям блоку щодо "консолідації військової співпраці з Україною".
Вона також звернула увагу на те, що досі НАТО не хотів централізовано координувати військову підтримку України.
Як відомо, раніше країни-члени самостійно вирішували, що і коли надавати.
За словами очільниці Міноборони Нідерландів, вона вважає чудовою ідеєю централізувати допомогу Україні.
Однак, мовляв, не потрібно розглядати пропонований фонд у розмірі 100 млрд євро для України як "антитрампівську страховку".
Кайса Оллонгрен звернув увагу на те, що зараз ця підтримка відбувається в рамках спеціальної групи з понад п'ятдесяти країн під головуванням Сполучених Штатів, "групи Рамштайн".
Вона також попередила, що вкрай ризиковано погоджуватися з "наративом" Путіна про те, що такий фонд буде провокацією.
Як Столтенберг коментує створення фонду НАТО для України
За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, партнери Києва повинні забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро.
Він також наполягає на тому, що підтримка України повинна стати більш передбачуваною і менше орієнтованою на добровільні внески.
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