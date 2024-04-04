Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что отдельные инициативы НАТО в отношении России якобы являются пересечением "красных линий", что может привести к эскалации.

Почему Венгрия видит пересечение "красных линий" в решениях НАТО по России

Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать прямого конфликта между НАТО и Россией в будущий период, — заявляет Сийярто. Поделиться

При этом он отметил, что отдельные страны НАТО якобы имеют противоположные намерения.

По словам Сийярто, часть предложений "безусловно, пересечет некоторые линии, которые до сих пор считались красными".

При этом министр не раскрыл, о каких именно инициативах идет речь.

Венгрия выступает против прямой военной поддержки НАТО

Как отмечают журналисты издания Голос Америки, Венгрия оказалась единственной страной Альянса, выступившей против прямой военной поддержки Украины и координации роли НАТО в помощи Киеву.

В частности, власти Венгрии отказались оказывать финансовую помощь и участвовать в соответствующем планировании.

Несмотря на то, что многие члены НАТО поддерживают увеличение координационной роли в военной помощи, Венгрия дала понять, что не будет приобщаться к планированию и реализации соответствующих задач и не будет оказывать финансовую поддержку такой деятельности, — заявил спикер правительства Венгрии Золтан Ковач. Поделиться

Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявляло о нежелании помогать украинцам обороняться от российской агрессии еще с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.