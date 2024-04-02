ЕС может оставить Венгрию права голоса — как это возможно

Летом 2024 года Венгрия должна председательствовать в Совете Европейского Союза. Тем временем в ЕС рассматривают вариант, как лишить Венгрию влияния.
Как ЕС может оставить Венгрию права голоса
Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев рассказал 24 Каналу, что у Европейского Союза есть ключевой и законный аргумент, чтобы остановить Венгрию — Лиссабонский договор 2009 года.
Статья №7 настоящего договора гласит, что любая страна, которая идет против общих политиков Европейского Союза, в первую очередь, общих политических вопросов и внешних отношений и обороны, может быть оставлена без права голоса, присутствия на заседаниях и участия в принятии определенных решений. И это при том, что она сейчас председательствует, имеет статус, у ее представителей там должности и т.д.
Венгрия зависит от ЕС
Венгрия является страной-бенефициаром, то есть получает больше ресурсов и средств от Европейского Союза, чем дает в ЕС. Те десять миллиардов, которые в свое время были заморожены для Венгрии из-за того, что она не готова была идти на адекватное сотрудничество по вопросу Украины, до сих пор в любой момент могут быть заморожены.
Во-первых, не вся часть этих средств поступила в Венгрию.
Во-вторых, это не все средства, рассчитанные на страны-грантодержатели на этот год.
А в-третьих, Венгрия полностью зависит от этих денег. И, что более важно, избиратели Орбана зависят от этих денег.
И сейчас их голос должен им "откликнуться". Они должны почувствовать, что с такой позицией их избранного представителя Европейский Союз не готов с ними дальше сотрудничать.
Дальнейшие перспективы Орбана
По мнению Александра Краева, после визита в США Орбан делает из себя образ единственного переговорщика с Трампом. Что вроде бы вся Европа боится прихода Трампа, они готовят новые военные бюджеты, готовят новую собственную внешнюю политику, как-то пытаются маневрировать в потенциально максимально хаотических условиях. Они пытаются как-то противиться тому, что Трамп станет президентом.
Но то, что он будет в этом успешен, это еще очень большой вопрос. Так как и у Трампа позиции меняются, он остается таким же непредсказуемым, как и был. И его позиция по отношению к Европе может очень много раз меняться.
Его изоляционизм, заигрывание с тематикой несопоставимости Европейского Союза и его собственной политики, довольно быстро разбивается о стену экономической политики и прикручивается всеми нормативными актами, которыми ЕС владеет.
Европейский Союз 2024 года — это точно не Европейский Союз середины 2010-х годов. Сейчас он более решительно настроен реагировать на такие провокации, останавливать подобных популистов и действительно делать что-нибудь более проактивное.
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