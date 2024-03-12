Венгрия хочет сорвать решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС — RMF FM

Еврокомиссия 13 марта должна предоставить рамки переговоров о членстве с Украиной. Однако венгерский комиссар Оливер Варгеи, ответственный за расширение ЕС, пытается сделать так, чтобы оценка прогресса Украины была не слишком позитивной.

Как Венгрия может помешать началу переговоров с ЕС

Польское издание RMF FM сообщает, что на следующей неделе, 19 марта, на встрече министров по делам Европы, ЕС должен предоставить оценку выполнения Киевом трех последних условий, которые он выдвинул Украине в ноябре прошлого года.

После положительной оценки странами ЕС может быть принято решение об организации межправительственной конференции для официального начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

Однако положительной оценке прогресса Украины хочет помешать венгерский комиссар Оливер Варгеи, ответственный за расширение ЕС.

В частности, речь идет об оценке принятия Киевом нормативно-правовых актов по защите прав нацменьшинств, «деолигархизации» (преимущественно относительно лоббизма — ред.) и борьбы с коррупцией.

По информации RMF FM, на встрече послов ЕС 13 марта представитель Еврокомиссии может сказать, что не все делается Украиной правильно. Это вопрос, о котором уже говорят в кулуарах Еврокомиссии.

Это очень несправедливо. Усилия Украины огромны, — говорит дипломат ЕС, утверждая, что, несмотря на войну, Украина выполнила все условия и приняла все законы, включая защиту прав меньшинств, которую требовала Венгрия. Поделиться

Собеседник RMF FM сказал, что Варгеи снова может действовать "под диктовку" Будапешта и попытаться заблокировать положительную оценку Комиссии. Другой представитель ЕК сказал, что Варгеи даже хотел бы выдвинуть новые условия Украине.

Венгерский комиссар заблокировал скрининг законодательства Украины

Ранее венгерский комиссар уже заблокировал скрининг, то есть пересмотр украинского законодательства на предмет адаптации к праву ЕС.

Украина начала проводить этот обзор параллельно с разработкой ЕС «рамки переговоров», но пришла директива Варгеи, чтобы остановить это.