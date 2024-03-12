Угорщина хоче зірвати рішення про початок переговорів про членство України в ЄС — RMF FM

Єврокомісія 13 березня має представити рамки переговорів про членство з Україною. Однак угорський комісар Олівер Варгеї, відповідальний за розширення ЄС, намагається зробити так, щоб оцінка прогресу України була не дуже позитивною.

Як Угорщина може перешкодити початку переговорів з ЄС

Польське видання RMF FM повідомляє, що наступного тижня, 19 березня, на зустрічі міністрів у справах Європи, ЄС має представити оцінку виконання Києвом трьох останніх умов, які він висунув Україні в листопаді минулого року.

Після позитивної оцінки країни ЄС можуть прийняти рішення про організацію міжурядової конференції для офіційного початку переговорів про членство України в ЄС.

Однак позитивній оцінці прогресу України хоче завадити угорський комісар Олівер Варгеї, відповідальний за розширення ЄС.

Зокрема йдеться про оцінку ухвалення Києвом нормативно-правових актів щодо захисту прав нацменшин, «деолігархізації» (переважно щодо лобізму — ред.) та боротьби з корупцією.

За інформацією RMF FM, на зустрічі послів ЄС 13 березня представник Єврокомісії може сказати, що не все робиться Україною правильно. Це питання, про яке вже говорять у кулуарах Єврокомісії.

Це дуже несправедливо. Зусилля України величезні, — каже дипломат ЄС, стверджуючи, що, незважаючи на війну, Україна виконала всі умови та прийняла всі закони, включно з тим, що стосується захисту прав меншин, якого вимагала Угорщина. Поширити

Співрозмовник RMF FM сказав, що Варгеї знову може діяти "під диктовку" Будапешта і спробувати заблокувати позитивну оцінку Комісії. Інший представник ЄК сказав, що Варгеї навіть хотів би висунути нові умови Україні.

Угорський комісар заблокував скринінг законодавства України

Раніше угорський комісар вже заблокував скринінг, тобто перегляд українського законодавства, на предмет адаптації до права ЄС.

Україна почала проводити цей огляд паралельно з розробкою ЄС «рамки переговорів», але прийшла директива Варгеї, щоб це зупинити.