Новий генсек НАТО. Угорщина виступила проти кандидатури прем'єра Нідерландів Рютте

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина виступає проти того, щоб прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте став генсеком НАТО, коли ця посада звільниться пізніше цього року.
Що каже Угорщина щодо кандидата на посаду генсека НАТО
Петер Сійярто прокоментував номінацію Рютте на пресконференції 5 березня.
У 2021 році Рютте засудив нове законодавство проти ЛГБТ, представлене прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, заявивши, що країна «більше не має права бути в Європейському Союзі».
Politico зауважує, що заява Будапешта посилює невизначеність навколо обрання нового генсека НАТО.
Вибір нового генсека НАТО
За даними Politico, третина з 31 країни-члена досі не визначилися щодо підтримки Рютте, якого підтримують США на посаду нового генсека замість Єнса Столтенберга, який йде у відставку.
Лондон, Париж і Берлін також пообіцяли підтримати заявку Рютте. Він вважався б ідеальним партнером у деяких колах, оскільки має репутацію “приборкувача Трампа“ на випадок якщо той переможе на виборах у США в листопаді.
Група країн східного флангу НАТО заявка Рютте не переконала — але з інших причин.
Країни Балтії незадоволені відсутністю зобов'язань Рютте щодо видатків на оборону Нідерландів, а президент Румунії Клаус Йоганніс незадоволений тривалим опором Нідерландів приєднанню його країни до Шенгенської зони.
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