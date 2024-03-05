Новий генсек НАТО. Угорщина виступила проти кандидатури прем'єра Нідерландів Рютте
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Політика
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Новий генсек НАТО. Угорщина виступила проти кандидатури прем'єра Нідерландів Рютте

Марк Рютте
Джерело:  Politico

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина виступає проти того, щоб прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте став генсеком НАТО, коли ця посада звільниться пізніше цього року.

Що каже Угорщина щодо кандидата на посаду генсека НАТО

Петер Сійярто прокоментував номінацію Рютте на пресконференції 5 березня.

Ми, звичайно, не можемо підтримати обрання на посаду генерального секретаря НАТО людини, яка раніше хотіла поставити Угорщину на коліна.

Петер Сійярто

Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини 

У 2021 році Рютте засудив нове законодавство проти ЛГБТ, представлене прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, заявивши, що країна «більше не має права бути в Європейському Союзі».

Politico зауважує, що заява Будапешта посилює невизначеність навколо обрання нового генсека НАТО.

Вибір нового генсека НАТО

За даними Politico, третина з 31 країни-члена досі не визначилися щодо підтримки Рютте, якого підтримують США на посаду нового генсека замість Єнса Столтенберга, який йде у відставку.

Лондон, Париж і Берлін також пообіцяли підтримати заявку Рютте. Він вважався б ідеальним партнером у деяких колах, оскільки має репутацію “приборкувача Трампа“ на випадок якщо той переможе на виборах у США в листопаді.

Група країн східного флангу НАТО заявка Рютте не переконала — але з інших причин.

Країни Балтії незадоволені відсутністю зобов'язань Рютте щодо видатків на оборону Нідерландів, а президент Румунії Клаус Йоганніс незадоволений тривалим опором Нідерландів приєднанню його країни до Шенгенської зони.

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