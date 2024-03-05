Новый генсек НАТО. Венгрия выступила против кандидатуры премьера Нидерландов Рютте
Категория
Политика
Дата публикации

Новый генсек НАТО. Венгрия выступила против кандидатуры премьера Нидерландов Рютте

Марк Рютте
Читати українською
Источник:  Politico

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия выступает против того, чтобы премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал генсеком НАТО, когда эта должность освободится позже в этом году.

Что говорит Венгрия о кандидате на должность генсека НАТО

Петер Сийярто прокомментировал номинацию Рютте на пресс-конференции 5 марта.

Мы, конечно, не можем поддержать избрание на должность генерального секретаря НАТО человека, который раньше хотел поставить Венгрию на колени.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии

В 2021 году Рютте осудил новое законодательство против ЛГБТ, представленное премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявив, что страна больше не имеет права быть в Европейском Союзе.

Politico отмечает, что заявление Будапешта усугубляет неопределенность вокруг избрания нового генсека НАТО.

Выбор нового генсека НАТО

По данным Politico, треть из 31 страны-члена до сих пор не определились по поддержке Рютте, поддерживаемого США на должность нового генсека вместо уходящего в отставку Йенса Столтенберга.

Лондон, Париж и Берлин также пообещали поддержать заявку Рютте. Он считался бы идеальным партнером в некоторых кругах, поскольку имеет репутацию "укротителя Трампа" на случай, если тот победит на выборах в США в ноябре.

Группа стран восточного фланга НАТО заявка Рютте не убедила, но по другим причинам.

Страны Балтии недовольны отсутствием обязательств Рютте по расходам на оборону Нидерландов, а президент Румынии Клаус Иоганнис недоволен продолжительным сопротивлением Нидерландов присоединению его страны к Шенгенской зоне.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Кто станет новым генсеком НАТО — данные Bloomberg
Марк Рютте
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон предлагал НАТО реализовать секретный план относительно Украины
Макрон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
НАТО на новых учениях отрабатывает оборону стран Скандинавии —The Times
боевые действия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?