Новый генсек НАТО. Венгрия выступила против кандидатуры премьера Нидерландов Рютте

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия выступает против того, чтобы премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал генсеком НАТО, когда эта должность освободится позже в этом году.

Что говорит Венгрия о кандидате на должность генсека НАТО

Петер Сийярто прокомментировал номинацию Рютте на пресс-конференции 5 марта.

Мы, конечно, не можем поддержать избрание на должность генерального секретаря НАТО человека, который раньше хотел поставить Венгрию на колени. Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии

В 2021 году Рютте осудил новое законодательство против ЛГБТ, представленное премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявив, что страна больше не имеет права быть в Европейском Союзе.

Politico отмечает, что заявление Будапешта усугубляет неопределенность вокруг избрания нового генсека НАТО.

Выбор нового генсека НАТО

По данным Politico, треть из 31 страны-члена до сих пор не определились по поддержке Рютте, поддерживаемого США на должность нового генсека вместо уходящего в отставку Йенса Столтенберга.

Лондон, Париж и Берлин также пообещали поддержать заявку Рютте. Он считался бы идеальным партнером в некоторых кругах, поскольку имеет репутацию "укротителя Трампа" на случай, если тот победит на выборах в США в ноябре.

Группа стран восточного фланга НАТО заявка Рютте не убедила, но по другим причинам.

Страны Балтии недовольны отсутствием обязательств Рютте по расходам на оборону Нидерландов, а президент Румынии Клаус Иоганнис недоволен продолжительным сопротивлением Нидерландов присоединению его страны к Шенгенской зоне.