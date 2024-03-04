НАТО на новых учениях отрабатывает оборону стран Скандинавии —The Times
Категория
Мир
Дата публикации

НАТО на новых учениях отрабатывает оборону стран Скандинавии —The Times

боевые действия
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Источник:  The Times

НАТО начала масштабную учебу на недавно расширенной территории на севере Европы. В этих учениях также приняла участие новая страна-член Альянса – Финляндия.

Что известно о новых учениях НАТО

Журналисты The Times отметили, что на этих учениях страны НАТО будут отрабатывать оборону скандинавских стран. Офицеры Североатлантического союза отметили, что это очень важные учения для обороноспособности блока.

Авторы материала отметили, что в масштабных военных учениях Nordic Response 2024, проходящих в северных регионах Финляндии, Норвегии и Швеции, принимают участие более 20 тысяч солдат из 13 стран.

За двухнедельными учениями под руководством Норвегии, в которых принимают участие 4 000 финских солдат, внимательно следят разные члены НАТО, в том числе Великобритания, Франция, Германия и Соединенные Штаты. В этом месяце ожидается скорейшее вступление Швеции в НАТО как 32-го члена Альянса после того, как Венгрия сняла свои возражения.

По данным журналистов, обучение охватывают широкий спектр военных средств, в них принимают участие более 50 кораблей, в том числе подлодки и авианосцы, а также более 100 истребителей и других летательных аппаратов.

На что делается акцент в учениях

Норвежские военные подчеркнули, что основное внимание учений сосредоточено на обороне Северного региона. Эта повышенная военная активность происходит на фоне беспокойства западных чиновников о потенциальной российской агрессии, особенно в свете полномасштабной войны в Украине.

Бригадный генерал Трон Странд из Королевских Военно-воздушных сил Норвегии отметил, что НАТО должно быть способно дать отпор и остановить любого, кто пытается "бросить вызов нашим границам, ценностям и демократии". Он подчеркнул, что при нынешней ситуации с безопасностью в Европе эти учения чрезвычайно актуальны и важны, как никогда раньше.

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