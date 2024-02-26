Dragon-24. В Польше начались крупнейшие военные учения НАТО

Учения Dragon-24 в рамках военных маневров НАТО Steadfast Defender-24 стартовали 26 февраля в Польше. Они являются самыми массовыми учениями Североатлантического союза со времен холодной войны.
В Польше проходят военные учения Dragon-24
Обучение Steadfast Defender-24 , продолжающиеся с 22 января по конец мая, проходят на территории от Атлантики до восточного фланга НАТО, включая Польшу, по сценарию конфликта с "противником похожим по силе".
Об этом сообщает PAP.
В учениях принимают участие 90 тыс военных из всех стран НАТО, а также примерно 50 военных кораблей, 80 самолетов и 1,1 тыс боевых машин.
Главное командование ВС Польши отметило, что эти военные маневры являются "наибольшей демонстрацией обороноспособности Альянса и его государств-членов" и добавили, что все учения "носят оборонный характер и не направлены против какой-либо страны".
В учениях Dragon-24 кроме польских военных подразделений принимают участие также военнослужащие из Испании, Великобритании, Турции и Албании.
Всего в них принимают участие около 20 тыс человек: 15 тыс военнослужащих польской армии и 5 тыс военнослужащих из отдельных стран НАТО, в первую очередь США и Великобритании. К учениям будут привлекать 3,5 тыс единиц военной техники.
Dragon-24 станет проверкой способности вооруженных сил Польши реагировать на потенциальный многомерный кризис вооруженного характера, тем самым способствуя укреплению потенциала сдерживания и обороны Североатлантического союза.
Североатлантический альянс начал военные учения
НАТО 24 января начала обучение Steadfast Defender-24. Они станут крупнейшими с 1988 года военными учениями Североатлантического Альянса.
Начало Steadfast Defender-24 положило выход десантного корабля Военно-морских США Gunston Hall из порта Норфолк в штате Вирджиния, который позже отправится через Атлантический океан. Это первый тактический маневр в рамках учения.
К концу января к учениям присоединится корабль канадского флота Charlottetown, который отправится из порта Галифакс в Европу.
Steadfast Defender-24 станет наглядной демонстрацией нашего единства, силы и решимости защищать друг друга, наши ценности и международный порядок, основанный на правилах, — прокомментировал верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
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