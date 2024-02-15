НАТО откроет в Польше учебный центр для военных Украины и Альянса

В польском Быдгоще начнет работу тренировочно-учебный центр для подготовки военных Североатлантического альянса и Украины.

НАТО откроет центр для тренировки военных в Польше

НАТО решило открыть в Быдгоще общий учебный центр, где украинские военные будут учиться и тренироваться вместе с военнослужащими Североатлантического союза.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Сегодня мы решили создать общий центр НАТО-Украина для тренировки и военного образования в городе Быдгощ, Польша, который позволит Украине обмениваться уроками, извлеченными из российской войны, и создать структуру для украинских сил, чтобы учиться и тренироваться рядом с войсками стран НАТО. Мы будем продолжать стоять рядом с Украиной — для ее безопасности и для нашей безопасности. Йенс Столтенберг Генсек НАТО

Он отметил, что это решение еще требует уточнения многих деталей, но главным является то, что союзники на политическом уровне решили создать учебный центр. Инициатива, по словам Столтенберга, будет реализовываться в течение следующих месяцев.

Поэтому сегодняшнее решение — это часть этого процесса. Тренировочный центр позволит обмениваться уроками, извлеченными из российской войны. Это будет полезно для нас, и создаст рамочную платформу для тренировки войск стран-союзниц. Наши эксперты сейчас прорабатывают детали, и я ожидаю, что лидеры стран НАТО смогут принять решение позже в этом году.

Обучение НАТО в Европе: что известно

В первой половине 2024 года НАТО проводит серию учений под общим кодовым названием. Steadfast Defender-24 . Польша станет одной из принимающих стран и разместит на своей территории значительное количество солдат и техники союзников.

Отмечается, что стартом учений стало то, что десантный корабль USS Gunston Hall покинул Норфолк (штат Вирджиния в США), после чего начнется серия операций по транзиту через Атлантику.

Отбывание военного корабля США Gunston Hall знаменует собой первое тактическое движение Steadfast Defender 24. Канадский корабль "Шарлоттаун" отправится из Галифакса (Новая Шотландия) в Европу в конце этого месяца.

В НАТО уточняют, что запланированные учения продемонстрируют способность Альянса быстро развернуть силы из Северной Америки и других частей для усиления обороны Европы.

В рамках Steadfast Defender-24 состоятся польские национальные учения с участием вооруженных сил других стран под названием Dragon-24.

Как отмечают в польском генштабе, такие учения оборонные и не направлены против какой-либо страны.