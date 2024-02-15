НАТО відкриє у Польщі навчальний центр для військових України та Альянсу

У польскому Бидгощі розпочне роботу тренувально-навчальний центр для підготовки військових Північноатлантичного альянсу і України.

НАТО відкриє осередок для тренування військових у Польщі

НАТО вирішило відкрити у Бидгощі спільний навчальний центр, де українські військові навчатимуться і тренуватимуться разом із військовослужбовцями Альянсу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Сьогодні ми вирішили утворити спільний центр НАТО-Україна для тренування та військової освіти у місті Бидгощ, Польща, який дозволить Україні обмінюватися уроками, винесеними з російської війни, і створити структуру для українських сил, щоб навчатися та тренуватися поряд із військами країн НАТО. Ми будемо продовжувати стояти поряд з Україною — для її безпеки та для нашої безпеки. Єнс Столтенберг Генсек НАТО

Він зауважив, що це рішення ще потребує уточнення багатьох деталей, але головним є те, що союзники на політичному рівні вирішили створити навчальний центр. Ініціатива, за словами Столтенберга, буде реалізовуватися протягом наступних місяців.

Тож сьогоднішнє рішення — це частина цього процесу. Тренувальний центр дозволить обмінюватися уроками, що були винесені з російської війни. Це буде корисним для нас, і створить рамкову платформу для тренування військ країн-союзниць. Наші експерти зараз опрацьовують деталі, і я очікую, що лідери країн НАТО зможуть прийняти рішення пізніше цього року.

Навчання НАТО у Європі: що відомо

У першій половині 2024 року НАТО проводить серію навчань під загальною кодовою назвою Steadfast Defender-24 . Польща стане однією з приймаючих країн і розмістить на своїй території значну кількість солдатів і техніки союзників.

Зазначається, що стартом навчань стало те, що десантний корабель-док USS Gunston Hall залишив Норфолк (штат Вірджинія у США), після чого розпочнеться серія операцій із транзиту через Атлантику.

Відбуття військового корабля США Gunston Hall знаменує собою перший тактичний рух Steadfast Defender 24. Канадський корабель "Шарлоттаун" вирушить із Галіфакса (Нова Шотландія) до Європи наприкінці цього місяця.

У НАТО уточнюють, що заплановані навчання продемонструють здатність Альянсу швидко розгорнути сили з Північної Америки та інших частин для посилення оборони Європи.

У рамках Steadfast Defender-24 відбудуться польські національні навчання за участю збройних сил інших країн під назвою Dragon-24.

Як наголошують у польському генштабі, такі навчання є оборонними та не спрямовані проти будь-якої країни.