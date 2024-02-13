Чи запросять Україну в НАТО на саміті у Вашингтоні — оцінка посла США
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Політика
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Чи запросять Україну в НАТО на саміті у Вашингтоні — оцінка посла США

Джуліана Сміт
Джерело:  Reuters

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що не очікує на запрошення України до Альянсу на майбутньому саміті у Вашингтоні. 

У США не очікують запрошення України до НАТО під час саміту у Вашингтоні

Що стосується саміту цього літа, я не очікую, що Альянс надасть запрошення на цьому етапі, - заявила Сміт.

За її словами, за результатами саміту у Вільнюсі минулого року США та партнери по НАТО наполегливо працювали над реалізацією низки заходів і допомагали Україні реалізувати реформи, які наблизять Київ до євроатлантичної інтеграції.

Сміт пояснила, що наразі ключові зусилля спрямовані на допомогу Україні заради перемоги у розв’язаній Росією злочинній війні.

І ми продовжуємо приділяти першорядну увагу підтримці їх у поточній боротьбі та забезпеченню того, щоб вони могли здобути перемогу на полі бою, - зазначила американський дипломат.

Що ще кажуть у США стосовно України

Лідер більшості демократів у Сенаті США Чак Шумер після схвалення запиту на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню у розмірі 95 млрд доларів зазначив, що прийняття цього рішення свідчить про непохитне збереження американського лідерства.

Це була довга ніч, довгі вихідні та довгі кілька місяців, але настав новий день – і наші зусилля були більш ніж варті того. Сьогодні ми стали свідками ухвалення одного з найбільш історичних і важливих законопроєктів, які коли-небудь проходили через Сенат, - підкреслив Шумер.

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І ми даємо зрозуміти іншим, таким як лідер Китаю Сі Цзіньпін, не тестувати нашу рішучість. І ми також надсилаємо чіткий двопартійний сигнал нашої рішучості нашим союзникам по НАТО, - наголосив Шумер.

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