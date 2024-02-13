Посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що не очікує на запрошення України до Альянсу на майбутньому саміті у Вашингтоні.
У США не очікують запрошення України до НАТО під час саміту у Вашингтоні
За її словами, за результатами саміту у Вільнюсі минулого року США та партнери по НАТО наполегливо працювали над реалізацією низки заходів і допомагали Україні реалізувати реформи, які наблизять Київ до євроатлантичної інтеграції.
Сміт пояснила, що наразі ключові зусилля спрямовані на допомогу Україні заради перемоги у розв’язаній Росією злочинній війні.
Що ще кажуть у США стосовно України
Лідер більшості демократів у Сенаті США Чак Шумер після схвалення запиту на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню у розмірі 95 млрд доларів зазначив, що прийняття цього рішення свідчить про непохитне збереження американського лідерства.
США зробить так, щоб російський диктатор Володимир Путін пошкодував, що поставив під сумнів американську рішучість
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-