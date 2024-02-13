Посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что не ожидает приглашения Украины в Альянс на предстоящем саммите в Вашингтоне.

В США не ожидают приглашения Украины в НАТО во время саммита в Вашингтоне

Что касается саммита этим летом, я не ожидаю, что Альянс предоставит приглашение на этом этапе, – заявила Смит. Поделиться

По ее словам, по результатам саммита в Вильнюсе в прошлом году США и партнеры по НАТО настойчиво работали над реализацией ряда мер и помогали Украине реализовать реформы, которые приблизят Киев к евроатлантической интеграции.

Смит объяснила, что ключевые усилия направлены на помощь Украине ради победы в развязанной Россией преступной войне.

И мы продолжаем уделять первостепенное внимание поддержке их в текущей борьбе и обеспечению того, чтобы они могли одержать победу на поле боя, - отметила американский дипломат. Поделиться

Что еще говорят в США по отношению к Украине

Лидер большинства демократов в Сенате США Чак Шумер после одобрения запроса на финансирование помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 млрд долларов отметил, что принятие этого решения свидетельствует о непреклонном сохранении американского лидерства.

Это была длинная ночь, длинные выходные и долгие несколько месяцев, но настал новый день – и наши усилия были более чем достойные того. Сегодня мы стали свидетелями принятия одного из наиболее исторических и важных законопроектов, когда-либо проходивших через Сенат, - подчеркнул Шумер. Поделиться

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