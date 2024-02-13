Посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что не ожидает приглашения Украины в Альянс на предстоящем саммите в Вашингтоне.
В США не ожидают приглашения Украины в НАТО во время саммита в Вашингтоне
По ее словам, по результатам саммита в Вильнюсе в прошлом году США и партнеры по НАТО настойчиво работали над реализацией ряда мер и помогали Украине реализовать реформы, которые приблизят Киев к евроатлантической интеграции.
Смит объяснила, что ключевые усилия направлены на помощь Украине ради победы в развязанной Россией преступной войне.
Что еще говорят в США по отношению к Украине
Лидер большинства демократов в Сенате США Чак Шумер после одобрения запроса на финансирование помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 млрд долларов отметил, что принятие этого решения свидетельствует о непреклонном сохранении американского лидерства.
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