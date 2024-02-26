Dragon-24. У Польщі розпочалися найбільші військові навчання НАТО

Навчання Dragon-24 в рамках військових маневрів НАТО Steadfast Defender-24 стартували 26 лютого у Польщі. Вони є наймасовішими навчаннями Альянсу з часів холодної війни.

У Польщі проходять військові навчання Dragon-24

Навчання Steadfast Defender-24 , які тривають з 22 січня по кінець травня, відбуваються на території від Атлантики до східного флангу НАТО, включно з Польщею, за сценарієм конфлікту зі "супротивником схожим за силою".

Про це повідомляє PAP.

У навчаннях беруть участь 90 тис військових з усіх країн НАТО, а також приблизно 50 військових кораблів, 80 літаків і 1,1 тис бойових машин.

Головне командування ЗС Польщі зауважило, що ці військові маневри є "найбільшою демонстрацією обороноздатності Альянсу та його держав-членів" і додали, що всі навчання "мають оборонний характер і не спрямовані проти будь-якої країни".

У навчаннях Dragon-24, крім польських військових підрозділів, беруть участь також військовослужбовці з Іспанії, Великої Британії, Туреччини та Албанії.

Загалом в них беруть участь близько 20 тис осіб: 15 тис військовослужбовців польської армії та 5 тис військовослужбовців з окремих країн НАТО, у першу чергу США та Великої Британії. До навчань залучатимуть 3,5 тис одиниць військової техніки.

Війська перевірять на взаємодію та виконання бойових завдань на землі, у повітрі та на морі. Окрім військових дій у вищезазначених сферах, військові дії також будуть проводитись у кіберпросторі, — заявили у командуванні ЗС Польщі. Поширити

Dragon-24 стануть перевіркою здатності збройних сил Польщі реагувати на потенційну багатовимірну кризу збройного характеру, тим самим сприяючи зміцненню потенціалу стримування та оборони Альянсу.

Північноаталантичний альянс розпочав військові навчання

НАТО 24 січня розпочав навчання Steadfast Defender-24. Вони стануть найбільшими з 1988 року військовими навчаннями Північноатлантичного Альянсу.

Початок Steadfast Defender-24 поклав вихід десантного корабля Військово-морських США Gunston Hall з порту Норфолк, що у штаті Вірджинія, який пізніше вирушить через Атлантичний океан. Це перший тактичний маневр у межах навчань.

До кінця січня до навчань долучиться корабель канадського флоту Charlottetown, який вирушить з порту Галіфакс до Європи.