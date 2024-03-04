НАТО на нових навчаннях відпрацьовує оборону країн Скандинавії — The Times
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НАТО на нових навчаннях відпрацьовує оборону країн Скандинавії — The Times

бойові дії
Джерело:  The Times

НАТО розпочало масштабні навчання на нещодавно розширеній території на півночі Європи. У цих навчаннях також взяла участь нова країна-член Альянсу – Фінляндія.

Що відомо про нові навчання НАТО

Журналісти видання The Times зазначили, що на цих навчаннях країни НАТО відпрацьовуватимуть оборону скандинавських країн. Офіцери Альянсу наголосили, що це дуже важливі навчання для обороноздатності блоку.

Автори матеріалу наголосили, що у масштабних військових навчаннях Nordic Response 2024, які проходять у північних регіонах Фінляндії, Норвегії і Швеції, беруть участь понад 20 тисяч солдатів з 13 країн.

За двотижневими навчаннями під проводом Норвегії, в яких беруть участь 4 000 фінських солдатів, пильно стежать різні члени НАТО, в тому числі Велика Британія, Франція, Німеччина і Сполучені Штати. Цього місяця очікується швидкий вступ Швеції до НАТО як 32-го члена Альянсу після того, як Угорщина зняла свої заперечення.

За даними журналістів, навчання охоплюють широкий спектр військових засобів, в них беруть участь понад 50 кораблів, в тому числі підводні човни й авіаносці, а також понад 100 винищувачів та інших літальних апаратів.

На що робиться акцент у навчаннях

Норвезькі військові підкреслили, що основна увага навчань зосереджена на обороні Північного регіону. Ця підвищена військова активність відбувається на тлі занепокоєння західних чиновників щодо потенційної російської агресії, особливо у світлі повномасштабної війни в Україні.

Бригадний генерал Трон Странд з Королівських Військово-повітряних сил Норвегії зазначив, що НАТО повинно бути здатно дати відсіч і зупинити будь-кого, хто намагається "кинути виклик нашим кордонам, цінностям і демократії". Він наголосив, що за нинішньої ситуації з безпекою в Європі ці навчання є надзвичайно актуальними й важливими, як ніколи раніше.

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