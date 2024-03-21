Венгрия заблокирует решение о передаче Украине доходов от активов РФ на саммите ЕС — DW
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Венгрия заблокирует решение о передаче Украине доходов от активов РФ на саммите ЕС — DW

ЕС
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Источник:  DW

21 марта в Брюсселе начнется саммит лидеров Европейского Союза. В нем вряд ли одобрят предложение Европейской Комиссии по конфискации доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины.

Венгрия выступит против закупки оружия из замороженных активов РФ

DW со ссылкой на высокопоставленного анонимного европейского дипломата сообщает, что среди большинства стран-членов ЕС есть общее понимание того, что конфискованные средства должны пойти на покупку оружия и боеприпасов для Вооруженных Сил Украины.

Сейчас Украина больше нуждается в деньгах на оружие, а, к сожалению, не на восстановление. И мы стремимся сделать все, чтобы избежать дальнейших разрушений в Украине, – объяснил дипломат.

В предложении Еврокомиссии говорится, что 90% доходов от замороженных российских активов должно быть использовано на покупку оружия для ВСУ.

Однако собеседник DW рассказал, что против этого выступает Венгрия, заявляя, что эти деньги должны пойти на что-либо, но не на оружие для украинцев.

20 марта Европейская комиссия предложила переводить Украине от 2,5 до 3 млрд евро в год, полученную из доходов от замороженных активов российского Центробанка.

Решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС также не примут

Источник DW также сказал, что на саммите ЕС вероятнее всего не одобрят переговорную рамку о вступлении в ЕС Украины и Молдовы.

Есть страны-члены, которые выступают против того, чтобы открытие переговоров с Украиной и Молдовой начались при бельгийском председательстве в ЕС, — сказал он, однако отказался уточнить, о каких именно странах идет речь.

В декабре 2023 года лидеры ЕС поддержали открытие переговоров по вступлению Украины и Молдовы.

Чтобы переговоры начались, страны-члены ЕС должны одобрить представленные Еврокомиссией переговорные рамки, являющиеся дорожной картой процесса вступления, и провести заседание межправительственной конференции — специально созданного органа, который будет непосредственно вести переговоры.

Оба эти решения нуждаются в единогласной поддержке всех 27 лидеров Евросоюза.

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