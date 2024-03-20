20 марта официально стало известно, что Европейская комиссия перевела Украине первый транш макрофинансовой помощи из крупного пакета поддержки в размере 50 млрд евро.

Украина уже получила 4,5 млрд евро от ЕС

Как сообщил шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель, Европейская комиссия перевела Украине первый транш макрофинансовой помощи из крупного пакета поддержки на сумму 50 млрд евро.

Следует отметить, что его заявление прозвучало по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС.

Дипломат обращает внимание на то, что первый транш, как и предполагалось ранее, составил 4,5 млрд евро.

Сегодня мы также осуществили первый платеж на сумму 4,5 млрд. евро по программе Ukraine Facility, нашего пакета на 50 млрд. евро для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины. Жозеп Боррель Глава европейской дипломатии

Кроме того, Боррель подтвердил, что уже 21 марта Европейский совет обсудит, как ускорить присоединение Украины к ЕС.

Что важно знать о масштабной помощи ЕС для Украины

Как уже упоминалось ранее, 27 февраля Европейский парламент во время пленарного заседания поддержал решение о выделении пакета макрофинансовой поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро.

Решение было принято 536 голосами "за", 40 депутатов были против, а 39 воздержались.

Что важно понимать, еще 1 февраля лидеры ЕС преодолели долгое сопротивление Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро.

Программа рассчитана на четыре года.