ЄС надав Україні перший масштабний транш у 2024 році
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Економіка
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ЄС надав Україні перший масштабний транш у 2024 році

Україна та ЄС

20 березня офіційно стало відомо, що Європейська комісія переказала Україні перший транш макрофінансової допомоги з великого пакета підтримки у розмірі 50 млрд євро.

Україна вже отримала 4,5 млрд євро від ЄС

Як повідомив шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель, Європейська комісія переказала Україні перший транш макрофінансової допомоги з великого пакета підтримки на суму 50 млрд євро.

Варто зазначити, що його заява пролунала за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС.

Дипломат звертає увагу на те, що перший транш, як і прогнозувалося раніше, склав 4,5 млрд євро.

Сьогодні ми також здійснили перший платіж на суму 4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility, нашого пакета на 50 млрд євро для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Глава європейської дипломатії

Окрім того, Боррель підтвердив, що уже 21 березня Європейська рада обговорить, як пришвидшити приєднання України до ЄС.

Що важливо знати про масштабну допомогу ЄС для України

Як уже згадувалося раніше, 27 лютого Європейський парламент під час пленарного засідання підтримав рішення щодо виділення пакета макрофінансової підтримки України обсягом 50 мільярдів євро.

Рішення ухвалили 536 голосами "за", 40 депутатів були проти, а 39 утрималися.

Що важливо розуміти, ще 1 лютого лідери ЄС подолали довготривалий спротив Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро.

Програма розрахована на чотири роки.

Ще у лютому очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що офіційний Брюссель розраховує надати перші кошти Україні у березні.

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