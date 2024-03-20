Вступление в ЕС. СМИ предупреждают о новом препятствии для Украины
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Политика
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Вступление в ЕС. СМИ предупреждают о новом препятствии для Украины

Евросоюз
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Источник:  Euractiv

Как удалось узнать Euractiv, прогресс Боснии и Герцеговины на ее пути к вступлению в Евросоюз может осложнить лидерам блока принятие решения относительно Украины и Молдовы.

Прогресс Боснии может стать причиной проблем для Украины

Уже 21 марта в Брюсселе пройдет новая важная встреча лидеров ЕС.

По предварительным данным, Еврокомиссия намерена предоставить письменный отчет относительно Боснии и Герцеговины, а также дать устные оценки Украине и Молдове.

По словам журналистов, обсуждение этого вопроса в ходе саммита может затянуться.

Пока не удалось выяснить, как на призыв Европейской комиссии начать переговоры с Боснией и Герцеговиной будут реагировать лидеры блока.

Все еще существует определенная неопределенность, и эта часть текста все еще остается за скобками, — заявил журналистам один из инсайдеров в ЕС.

Вступление в ЕС. На каком этапе находится Босния и Герцеговина

Журналисты обращают внимание на то, что Босния отстает от Украины и Молдовы на один шаг.

Что важно понимать, ее старт переговоров о вступлении в Евросоюз обусловлен завершением ряда реформ.

Европейская комиссия рекомендовала Боснии и Герцеговине начать переговоры о вступлении.

Более того, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, страна сделала "впечатляющие шаги".

Такое стремительное развитие событий шокировало многих европейских аналитиков и наблюдателей, ведь, как известно, в недавнем отчете по расширению ЕС отмечался ограниченный прогресс Боснии, особенно в сфере избирательных реформ.

Многих европейских дипломатов и чиновников беспокоит тот факт, что официальный Брюссель больше не использует подход, основанный на оценке "заслуг" стран-кандидатов.

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