Глава спецслужбы Молдовы раскрыл планы Кремля по срыву вступления страны в ЕС
Категория
Мир
Дата публикации

Глава спецслужбы Молдовы раскрыл планы Кремля по срыву вступления страны в ЕС

Путин
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Источник:  Newsmaker

Глава Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ) Александр Мустяце заявил, что Россия попытается вмешаться в президентские и парламентские выборы и спровоцировать социальные конфликты в Гагаузии и Приднестровье, чтобы скомпрометировать вступление Молдовы в ЕС.

Какие планы Кремля по срыву вступление страны в ЕС

Об этом Мустяце сообщил на пресс-конференции 5 марта.

В распоряжении СИБ оказались данные, указывающие на беспрецедентный уровень интенсивности действий РФ. Цель этих действий – скомпрометировать вступление Молдовы в ЕС, взорвать демократические процессы и удержать Молдову в сфере своего влияния, – заявил Мустяце.

Первый этап, по его словам, начался в 2023 году, когда были предприняты попытки скомпрометировать местные выборы.

Сейчас пытаются реализовать следующие два этапа с намерением вмешаться в электоральные процессы этого года. Есть информация о попытке скомпрометировать референдум о евроинтеграции, президентских выборах, а также очернить учреждения и кандидатов, которые будут продвигать идею евроинтеграции, сказал Мустяце.

Александр Мустяте

Александр Мустяте

Глава Службы информации и безопасности Молдовы

По его словам, еще один этап запланирован на 2025 год. Его цель взять под контроль парламент Молдовы.

Эта стратегия включает в себя три основных элемента. Поддержка политиков, находящихся под прямым или косвенным контролем Российской Федерации… Планируют кризисы в экономической, социальной сферах, социальные конфликты с целью разжигания межнациональной розни, кризиса безопасности и общественного порядка, в частности, в Гагаузии или на Левом берегу Днестра. Эти кризисы будут запускаться последовательно или параллельно, часто посредством согласованных действий и пропаганды.

Третий элемент, по словам Мустяце, – масштабные информационные атаки для усиления психологического эффекта кризисов.

Главный актер, на которого ставит РФ, - группировка Илана Шора. Согласно данным, главная задача Илана Шора на 2024 год – скомпрометировать результаты референдума. Другая группа политических деятелей получила задачу продвигать доктрину государственников, которая действительно обслуживает риторику России, — добавил он.

Россия пытается отомстить Молдове за поддержку Украины

По словам экс-руководителя разведки Молдовы Юрия Бричага, как только чиновники из Молдовы более категорично высказались против развязанной Кремлем войны, Москва сразу ввела санкции против них и продолжает попытки расшатать ситуацию в стране.

В частности, скандальный заместитель Совбеза РФ Дмитрий Медведев в присущей манере заявил, что Молдова – это страна, которой якобы не существует.

Трудно комментировать заявление человека, стоящего на учете у нарколога. Понимаете, у него проблемы с психикой. Я бы ему посоветовал как можно чаще закусывать. Меньше пить, чаще закусывать и заниматься спортом. Все эти заявления российских чиновников. Я на них смотрю все эти люди, они просто не находятся в реальности. Это люди из прошлого столетия. Посмотрите, что они производят и в России, и в Украине. Это лица, которые обязаны быть изолированы от обычного общества. Их должны держать где-то далеко и взаперти, желательно в смирительных рубашках. Потому что от них чего-то ожидать не стоит, - подчеркнул Бричаг.

Он отметил, что создание Молдовой черного списка российских чиновников, поддерживающих войну против Украины, было верным решением.

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