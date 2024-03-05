Глава спецслужбы Молдовы раскрыл планы Кремля по срыву вступления страны в ЕС

Глава Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ) Александр Мустяце заявил, что Россия попытается вмешаться в президентские и парламентские выборы и спровоцировать социальные конфликты в Гагаузии и Приднестровье, чтобы скомпрометировать вступление Молдовы в ЕС.
Какие планы Кремля по срыву вступление страны в ЕС
Об этом Мустяце сообщил на пресс-конференции 5 марта.
Первый этап, по его словам, начался в 2023 году, когда были предприняты попытки скомпрометировать местные выборы.
По его словам, еще один этап запланирован на 2025 год. Его цель взять под контроль парламент Молдовы.
Эта стратегия включает в себя три основных элемента. Поддержка политиков, находящихся под прямым или косвенным контролем Российской Федерации… Планируют кризисы в экономической, социальной сферах, социальные конфликты с целью разжигания межнациональной розни, кризиса безопасности и общественного порядка, в частности, в Гагаузии или на Левом берегу Днестра. Эти кризисы будут запускаться последовательно или параллельно, часто посредством согласованных действий и пропаганды.
Третий элемент, по словам Мустяце, – масштабные информационные атаки для усиления психологического эффекта кризисов.
Россия пытается отомстить Молдове за поддержку Украины
По словам экс-руководителя разведки Молдовы Юрия Бричага, как только чиновники из Молдовы более категорично высказались против развязанной Кремлем войны, Москва сразу ввела санкции против них и продолжает попытки расшатать ситуацию в стране.
В частности, скандальный заместитель Совбеза РФ Дмитрий Медведев в присущей манере заявил, что Молдова – это страна, которой якобы не существует.
Он отметил, что создание Молдовой черного списка российских чиновников, поддерживающих войну против Украины, было верным решением.
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