Глава спецслужби Молдови розкрив плани Кремля щодо зриву вступ країни в ЄС

Голова Служби інформації та безпеки Молдови (СІБ) Александр Мустяце заявив, що Росія спробує втрутитися в президентські та парламентські вибори і спровокувати соціальні конфлікти в Гагаузії та Придністров'ї, щоб скомпрометувати вступ Молдови до ЄС.
Які плани Кремля щодо зриву вступ країни в ЄС
Про це Мустяце повідомив на пресконференції 5 березня.
Перший етап, за його словами, розпочався 2023 року, коли були спроби скомпрометувати місцеві вибори.
За його словами, ще один етап заплановано на 2025 рік. Його мета — взяти під контроль парламент Молдови.
Ця стратегія включає три основні елементи. Підтримка політиків, які перебувають під прямим або непрямим контролем Російської Федерації… Планують кризи в економічній, соціальній сферах, соціальні конфлікти з метою розпалювання міжнаціональної ворожнечі, кризи безпеки та громадського порядку, зокрема в Гагаузії або на Лівому березі Дністра. Ці кризи запускатимуть послідовно або паралельно, часто за допомогою узгоджених дій і пропаганди.
Третій елемент, за словами Мустяце, — масштабні інформаційні атаки для посилення психологічного ефекту криз.
Росія намагається помститись Молдові за підтримку України
За словами екс-керівника розвідки Молдови Юрія Брічага, як тільки високопосадовці з Молдови більш категорично висловились проти розв'язаної Кремлем війни, Москва одразу ввела санкції проти них та продовжує спроби розхитати ситуацію в країні.
Зокрема, скандальний заступник Радбезу РФ Дмитро Медведєв у притаманні манері заявив, що Молдова це країна, якої нібито не існує.
Він зазначив, що створення Молдовою чорного списку російських чиновників, які підтримують війну проти України, було правильним рішенням.
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