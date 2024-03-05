Глава спецслужби Молдови розкрив плани Кремля щодо зриву вступ країни в ЄС

Голова Служби інформації та безпеки Молдови (СІБ) Александр Мустяце заявив, що Росія спробує втрутитися в президентські та парламентські вибори і спровокувати соціальні конфлікти в Гагаузії та Придністров'ї, щоб скомпрометувати вступ Молдови до ЄС.

Які плани Кремля щодо зриву вступ країни в ЄС

Про це Мустяце повідомив на пресконференції 5 березня.

У розпорядженні СІБ опинилися дані, які вказують на безпрецедентний рівень інтенсивності дій РФ. Мета цих дій — скомпрометувати вступ Молдови до ЄС, підірвати демократичні процеси й утримати Молдову у сфері свого впливу, — заявив Мустяце. Поширити

Перший етап, за його словами, розпочався 2023 року, коли були спроби скомпрометувати місцеві вибори.

Зараз намагаються реалізувати наступні два етапи з наміром втрутитися в електоральні процеси цього року. Є інформація про спробу скомпрометувати референдум про євроінтеграцію, президентські вибори, а також очорнити установи та кандидатів, які просуватимуть ідею євроінтеграції, — сказав Мустяце. Александр Мустяце Голова Служби інформації та безпеки Молдови

За його словами, ще один етап заплановано на 2025 рік. Його мета — взяти під контроль парламент Молдови.

Ця стратегія включає три основні елементи. Підтримка політиків, які перебувають під прямим або непрямим контролем Російської Федерації… Планують кризи в економічній, соціальній сферах, соціальні конфлікти з метою розпалювання міжнаціональної ворожнечі, кризи безпеки та громадського порядку, зокрема в Гагаузії або на Лівому березі Дністра. Ці кризи запускатимуть послідовно або паралельно, часто за допомогою узгоджених дій і пропаганди.

Третій елемент, за словами Мустяце, — масштабні інформаційні атаки для посилення психологічного ефекту криз.

Головний актор, на якого ставить рф, — це угруповання Ілана Шора. Згідно з даними, головне завдання Ілана Шора на 2024 рік — скомпрометувати результати референдуму. Інша група політичних діячів отримала завдання просувати доктрину державників, яка насправді обслуговує риторику росії, — додав він. Поширити

Росія намагається помститись Молдові за підтримку України

За словами екс-керівника розвідки Молдови Юрія Брічага, як тільки високопосадовці з Молдови більш категорично висловились проти розв'язаної Кремлем війни, Москва одразу ввела санкції проти них та продовжує спроби розхитати ситуацію в країні.

Зокрема, скандальний заступник Радбезу РФ Дмитро Медведєв у притаманні манері заявив, що Молдова це країна, якої нібито не існує.

Важко коментувати заяву людини, яка стоїть на обліку у нарколога. Розумієте, в нього проблеми з психікою. Я б йому порадив якомога частіше закушувати. Менше пити, частіше закушувати і займатись спортом. А всі ці заяви російських чиновників. Я на них дивлюсь, всі ці люди, вони просто не перебувають у реальності. Це люди з минулого сторіччя. Подивіться на те, що вони виробляють і в Росії, і в Україні. Це особи, які мають бути ізольовані від нормального суспільства. Їх мають тримати десь далеко і під замком, бажано у гамівних сорочках. Тому що від них чогось очікувати не варто, — наголосив Брічаг. Поширити

Він зазначив, що створення Молдовою чорного списку російських чиновників, які підтримують війну проти України, було правильним рішенням.