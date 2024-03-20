Вступ у ЄС. ЗМІ попереджають про нову перешкоду для України
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Вступ у ЄС. ЗМІ попереджають про нову перешкоду для України

Євросоюз
Джерело:  Euractiv

Як вдалося дізнатися Euractiv, прогрес Боснії та Герцеговини на її шляху до вступу в Євросоюз може ускладнити лідерам блоку ухвалення рішення щодо України та Молдови.

Прогрес Боснії може стати причиною проблем для України

Уже 21 березня у Брюсселі відбудеться нова важлива зустріч лідерів ЄС.

За попередніми даними, Єврокомісія має намір представити письмовий звіт щодо Боснії та Герцеговини та дасть усні оцінки щодо України та Молдови.

За словами журналістів, обговорення цього питання під час саміту може затягнутися.

Поки не вдалося з’ясувати, як на заклик Європейської комісії розпочати переговори з Боснією і Герцеговиною буде відреагують лідери блоку.

Все ще існує певна невизначеність, і ця частина тексту все ще залишається за дужками, — заявив журналістам один з інсайдерів в ЄС.

Вступ до ЄС. На якому етапі знаходиться Боснія та Герцеговина

Журналісти звертають увагу на те, що Боснія відстає від України та Молдови на один крок.

Що важливо розуміти, її старт перемовин про вступ у Євросоюзу обумовлений завершенням низки реформ.

Європейська комісія рекомендувала Боснії і Герцеговині розпочати переговори про вступ.

Ба більше, за словами очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, країна зробила "вражаючі кроки".

Такий стрімкий розвиток подій шокував багатьох європейських аналітиків та спостерігачів, адже, як відомо, в нещодавньому звіті щодо розширення ЄС відзначався обмежений прогрес Боснії, особливо у сфері виборчих реформ.

Багатьох європейських дипломатів і чиновників непокоїть той факт, що офіційний Брюссель більше не використовує підхід, який базується на оцінці "заслуг" країн-кандидатів на вступ в ЄС.

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