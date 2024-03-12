Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання. Це вимога для початку перемовин про вступ у ЄС

Президент України Володимир Зеленський 12 березня підписав закон про доброчесне лобіювання. Це одна з євроінтеграційних вимог.

Президент підписав закон про доброчесне лобіювання

Про це свідчить картка законопроєкту №10337.

Законопроєкт «Про доброчесне лобіювання та адвокацію в Україні» розробляло Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). Він є однією з вимог вступу України до Європейського союзу.

Закон встановлює термінологію, права, обов'язки та методи лобіювання, а також створює Реєстр прозорості, який формуватиме НАЗК.

Нардеп Ярослав Железняк зазначає, що Закон набуває чинності тільки через два місяці після початку функціонування Реєстру прозорості від НАЗК, але не пізніше ніж 01 січня 2025.

Це було дуже важливе зобовʼязання по нашій євроінтеграції, — додав він. Поширити

Мета закону про лобіювання

Раніше глава НАЗК Олександр Новіков в інтервʼю Forbes пояснив, що метою законопроєкту є створення прозорого ринку лобіювання.

Очевидно, що він існує і зараз, але знаходиться в тіні, що породжує корупційні ризики. Ми після кожних виборів викидаємо на смітник людей, які можуть легально та прозоро представляти публічний інтерес різних бізнесових і соціальних груп, бо немає врегульованого ринку лобіювання. Поширити

Однак, за словами Новікова, бізнес-асоціації наразі не мають унормованого механізму лобіювати свої інтереси. Документ покликаний це змінити, встановивши зрозумілі правила гри.

Інша мета — підсилити громадські організації та дати їм законні механізми адвокації своїх ініціатив.

Також голова НАЗК зазначив, що в Україні працюватиме європейська, а не американська модель лобіювання.