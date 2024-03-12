Зеленский подписал закон о добросовестном лоббировании. Это требование для начала переговоров о вступлении в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта подписал закон о добросовестном лоббировании. Это одно из евроинтеграционных требований.

Президент подписал закон о добросовестном лоббировании

Об этом свидетельствует карта законопроекта №10337.

Законопроект «О добросовестном лоббировании и адвокации в Украине» разрабатывало Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Он является одним из требований вступления Украины в Европейский союз.

Закон устанавливает терминологию, права, обязанности и методы лоббирования, а также создает Реестр прозрачности, который будет формировать НАПК.

Нардеп Ярослав Железняк отмечает , что Закон вступает в силу только через два месяца после начала функционирования Реестра прозрачности от НАПК, но не позднее 01 января 2025 года.

Это было очень важное обязательство по нашей евроинтеграции, — добавил он. Поделиться

Цель закона о лоббировании

Ранее глава НАПК Александр Новиков в интервью Forbes пояснил, что целью законопроекта является создание прозрачного рынка лоббирования.

Очевидно, что он существует и сейчас, но находится в тени, что рождает коррупционные риски. Мы после каждых выборов выбрасываем на помойку людей, которые могут легально и прозрачно представлять публичный интерес различных бизнес-социальных групп, потому что нет урегулированного рынка лоббирования. Поделиться

Однако, по словам Новикова, бизнес-ассоциации пока не имеют нормированного механизма лоббировать свои интересы. Документ призван изменить это, установив понятные правила игры.

Другая цель — усилить общественные организации и дать им законные механизмы адвокации своих инициатив.

Также глава НАПК отметил, что в Украине будет работать европейская, а не американская модель лоббирования.