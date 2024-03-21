Угорщина заблокує рішення щодо передачі Україні доходів від активів РФ на саміті ЄС — DW

21 березня у Брюсселі розпочнеться саміт лідерів Європейського Союзу. На ньому навряд чи схвалять пропозицію Європейської Комісії щодо конфіскації доходів від заморожених російських активів на підтримку України.
Угорщина виступить проти закупівлі зброї з заморожених активів РФ
DW з посиланням на анонімного високопоставленого європейського дипломата повідомляє, що серед більшості країн-членів ЄС є спільне розуміння того, що конфісковані кошти мають піти на купівлю зброї та боєприпасів для Збройних Сил України.
У пропозиції Єврокомісії йдеться про те, що 90% доходів від заморожених російських активів має бути використано на купівлю зброї для ЗСУ.
Проте співрозмовник DW розповів, що проти цього виступає Угорщина, заявляючи, що ці гроші мають піти на будь-що, але не на зброю для українців.
20 березня Європейська комісія запропонувала переказувати Україні від 2,5 до 3 млрд євро на рік, отриманих із прибутків від заморожених активів російського Центробанку.
Рішення про початок переговорів з Україною про вступ в ЄС також не ухвалять
Джерело DW також сказало, що на саміті ЄС, найімовірніше, не схвалять переговорну рамку про вступ до ЄС України та Молдови
У грудні 2023 року лідери ЄС підтримали відкриття переговорів щодо вступу України та Молдови.
Аби переговори розпочалися, країни-члени ЄС повинні схвалити представлені Єврокомісією переговорні рамки, які є дорожньою картою процесу вступу, та провести засідання міжурядової конференції — спеціально створеного органу, який безпосередньо вестиме переговори.
Обидва ці рішення потребують одноголосної підтримки всіх 27 лідерів Євросоюзу.
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