Угорщина заблокує рішення щодо передачі Україні доходів від активів РФ на саміті ЄС — DW

21 березня у Брюсселі розпочнеться саміт лідерів Європейського Союзу. На ньому навряд чи схвалять пропозицію Європейської Комісії щодо конфіскації доходів від заморожених російських активів на підтримку України.

Угорщина виступить проти закупівлі зброї з заморожених активів РФ

DW з посиланням на анонімного високопоставленого європейського дипломата повідомляє, що серед більшості країн-членів ЄС є спільне розуміння того, що конфісковані кошти мають піти на купівлю зброї та боєприпасів для Збройних Сил України.

Зараз Україна більше потребує грошей на зброю, а, на жаль, не на відновлення. І ми прагнемо зробити все, щоб уникнути подальших руйнувань в Україні, — пояснив дипломат. Поширити

У пропозиції Єврокомісії йдеться про те, що 90% доходів від заморожених російських активів має бути використано на купівлю зброї для ЗСУ.

Проте співрозмовник DW розповів, що проти цього виступає Угорщина, заявляючи, що ці гроші мають піти на будь-що, але не на зброю для українців.

20 березня Європейська комісія запропонувала переказувати Україні від 2,5 до 3 млрд євро на рік, отриманих із прибутків від заморожених активів російського Центробанку.

Рішення про початок переговорів з Україною про вступ в ЄС також не ухвалять

Джерело DW також сказало, що на саміті ЄС, найімовірніше, не схвалять переговорну рамку про вступ до ЄС України та Молдови

Є країни-члени, які виступають проти того, щоб відкриття переговорів з Україною та Молдовою почалися за бельгійського головування в ЄС, — сказав він, проте відмовився уточнити, про які саме країни йдеться. Поширити

У грудні 2023 року лідери ЄС підтримали відкриття переговорів щодо вступу України та Молдови.

Аби переговори розпочалися, країни-члени ЄС повинні схвалити представлені Єврокомісією переговорні рамки, які є дорожньою картою процесу вступу, та провести засідання міжурядової конференції — спеціально створеного органу, який безпосередньо вестиме переговори.

Обидва ці рішення потребують одноголосної підтримки всіх 27 лідерів Євросоюзу.