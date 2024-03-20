20 березня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн має намір представити пропозиції, які змінять механізм вступу нових членів у блок.

У Євросоюзі можуть статися серйозні зміни

Як вдалося дізнатися виданню Politico, офіційний Брюссель може нарешті відкинути свій традиційний підхід "все або нічого" й поступово полегшити вступ в ЄС для України, Молдови та Західних Балкан.

Що важливо розуміти, це може дати можливість країнам, які хочуть стати членами блоку, скористатися деякими перевагами членства, а не чекати роками чи десятиліттями, поки вони проведуть необхідні реформи.

Урсула фон дер Ляєн має намір запропонувати поступово дозволити країнам-кандидатам приєднатися до єдиного ринку, спираючись на пропозицію Франції, Німеччини та Португалії.

Згідно з даними журналістів, у Євросоюзі будуть обговорити зобов’язання, якими повинні супроводжуватися ступені або етапи доступу до єдиного ринку.

Ursula von der Leyen will today present proposals that would change how the EU admits new members.



Rather than the current all-or-nothing approach, Brussels wants to gradually ease Ukraine and others into the EU.



Brussels Playbook has the details. https://t.co/kC6iooTR9Q — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) March 20, 2024

Вимогу одностайності у ЄС також можуть скасувати

Окрім того, вдалося дізнатися, що влада Євросоюзу може також відійти від вимоги одностайності.

Ні для кого не секрет, що цей інструмент гальмує прийняття рішень щодо зовнішньої та податкової політики.

Офіційний Брюссель втомився від глухих кутів, у які блок заганяють окремі члени блоку своєю категоричною позицією.

Може бути ухвалене рішення щодо голосування кваліфікованою більшістю "з відповідними і пропорційними гарантіями для забезпечення стратегічних національних інтересів".