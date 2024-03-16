Євросоюз відмовиться від російського газу. Відома дата

У ЄС скоро запрацює закон, який дозволить урядам блокувати закупівлі газу з Росії без введення санкцій.

ЄС хоче повністю відмовитися від російського газу

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що ЄС посилює тиск на імпортерів скрапленого природного газу з РФ, щоб значно скоротити закупівлі.

Як повідомляє Bloomberg, останні зусилля Євросоюзу спрямовані на перерозподіл поставок і підрив фінансування російської військової машини. Сімсон у п'ятницю обговорювала питання зростання поставок СПГ з представником США, які наразі є найбільшим постачальником скрапленого газу до ЄС.

Моє послання полягало в тому, що цей рік має принести подальшу відмову від російського експорту. В ЄС ми поступово нарощуємо тиск на європейських гравців з метою скорочення закупівель російського СПГ, і тут знову важлива впевненість у поставках зі США. Кадрі Сімсон Єврокомісар з питань енергетики

За її словами, європейські уряди отримають новий інструмент для припинення закупівель російського газу, коли запрацює новий закон, який дозволить блокувати такі потоки без введення додаткових санкцій. Це станеться через кілька тижнів.

Це дозволить країнам ЄС тимчасово заборонити російським і білоруським експортерам бронювати інфраструктурні потужності, необхідні для поставок СПГ.

В останні місяці ми бачили, що Росія зменшила свої доходи, але нам ще потрібно зробити набагато більше, щоб запобігти надходженню російського СПГ на європейські ринки.

Антиросійські санкції приносять користь

Дефіцит бюджету Росії торік збільшився більше, ніж очікувалося, оскільки доходи від нафти і газу впали майже на чверть, як повідомляє Bloomberg.

Так, бюджетний дефіцит РФ досяг 3,2 трлн рублів (36,1 млрд дол), що відповідає 1,9% ВВП Росії. Поширити

Дефіцит збільшився, оскільки витрати перевищили прогнози на 11%. За даними Міністерства фінансів РФ, податки на нафту і газ — ключове джерело фінансування війни проти України — впали на 24% порівняно з минулим роком, але, як і раніше, становили майже третину загальних доходів бюджету минулого року.