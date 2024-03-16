Евросоюз откажется от российского газа. Известна дата

В ЕС скоро заработает закон, позволяющий правительствам блокировать закупки газа из России без введения санкций.
ЕС хочет полностью отказаться от российского газа
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС усиливает давление на импортеров сжиженного природного газа из РФ, чтобы значительно сократить закупки.
Как сообщает Bloomberg, последние усилия Евросоюза направлены на перераспределение поставок и подрыв финансирования российской военной машины. Симсон в пятницу обсуждала вопрос роста поставок СПГ с представителем США, являющимся сейчас крупнейшим поставщиком сжиженного газа в ЕС.
По ее словам, европейские правительства получат новый инструмент для прекращения закупок российского газа, когда заработает новый закон, позволяющий блокировать такие потоки без введения дополнительных санкций. Это произойдет через несколько недель.
Это позволит странам ЕС временно запретить российским и белорусским экспортерам бронировать инфраструктурные мощности, необходимые для поставок СПГ.
В последние месяцы мы видели, что Россия уменьшила свои доходы, но нам еще нужно сделать гораздо больше, чтобы предотвратить поступление российского СПГ на европейские рынки.
Антироссийские санкции приносят пользу
Дефицит бюджета России в прошлом году увеличился больше, чем ожидалось, поскольку доходы от нефти и газа упали почти на четверть, сообщает Bloomberg.
Дефицит увеличился, поскольку издержки превысили прогнозы на 11%. По данным Министерства финансов РФ, налоги на нефть и газ - ключевой источник финансирования войны против Украины - упали на 24% по сравнению с прошлым годом, но по-прежнему составляли почти треть общих доходов бюджета в прошлом году.
Поток нефтедолларов пошел на убыль, поскольку цены на российские баррели упали на фоне спада на мировом рынке сырой нефти и усиления западных энергетических санкций, пишет издание.
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