В ЕС скоро заработает закон, позволяющий правительствам блокировать закупки газа из России без введения санкций.

ЕС хочет полностью отказаться от российского газа

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС усиливает давление на импортеров сжиженного природного газа из РФ, чтобы значительно сократить закупки.

Как сообщает Bloomberg, последние усилия Евросоюза направлены на перераспределение поставок и подрыв финансирования российской военной машины. Симсон в пятницу обсуждала вопрос роста поставок СПГ с представителем США, являющимся сейчас крупнейшим поставщиком сжиженного газа в ЕС.

Мое послание заключалось в том, что этот год должен принести дальнейший отказ от российского экспорта. В ЕС мы постепенно наращиваем давление на европейских игроков с целью сокращения закупок российского СПГ, и здесь снова важна уверенность в поставках из США. Кадри Симсон Еврокомиссар по энергетике

По ее словам, европейские правительства получат новый инструмент для прекращения закупок российского газа, когда заработает новый закон, позволяющий блокировать такие потоки без введения дополнительных санкций. Это произойдет через несколько недель.

Это позволит странам ЕС временно запретить российским и белорусским экспортерам бронировать инфраструктурные мощности, необходимые для поставок СПГ.

В последние месяцы мы видели, что Россия уменьшила свои доходы, но нам еще нужно сделать гораздо больше, чтобы предотвратить поступление российского СПГ на европейские рынки.

Антироссийские санкции приносят пользу

Дефицит бюджета России в прошлом году увеличился больше, чем ожидалось, поскольку доходы от нефти и газа упали почти на четверть, сообщает Bloomberg.

Так, бюджетный дефицит РФ достиг 3,2 трлн рублей (36,1 млрд долл), что соответствует 1,9% ВВП России. Поделиться

Дефицит увеличился, поскольку издержки превысили прогнозы на 11%. По данным Министерства финансов РФ, налоги на нефть и газ - ключевой источник финансирования войны против Украины - упали на 24% по сравнению с прошлым годом, но по-прежнему составляли почти треть общих доходов бюджета в прошлом году.