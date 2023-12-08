ЕС ежемесячно тратит более миллиарда долларов на российский сжиженный газ

Несмотря на то, что полномасштабная российско-украинская война длится почти два года, Евросоюз продолжает импортировать российский сжиженный газ и платит за это стране-агрессорке сумасшедшие деньги.

ЕС импортирует половину российского сжиженного газа

На это обращают внимание представители Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), которые опубликовали специальный отчет коалиции Business4Ukraine.

Аналитики подчеркивают, что официальный Брюссель не вводил никаких санкций против импорта СПГ.

Именно поэтому Евросоюз до сих пор остается пунктом назначения для 50 процентов российского экспорта СПГ и платит стране-агрессорке более миллиарда долларов ежемесячно.

Россия почувствовала всплеск доходов от экспорта СПГ, особенно потому, что СПГ остается без санкций ЕС. С декабря 2022 по октябрь 2023 половина российского экспорта СПГ на общую сумму 8,3 млрд евро была направлена на рынок ЕС, – сказано в отчете. Поделиться

Как удалось узнать эксперту, российский СПГ импортирует до десятка членов ЕС.

Что важно понимать, наибольшие объемы покупает Бельгия, Испания и Франция, на них приходится 88 процентов российского импорта.

Кроме того, указано, что объем импортируемого СПГ из страны-агрессорки на сегодняшний день настолько масштабен, что даже смог оставить позади другие виды российского ископаемого топлива.

Вклад ЕС в обогащение РФ гораздо больше, чем считалось ранее

Нельзя также проигнорировать тот факт, что компании из ЕС до сих пор вовлечены в эксплуатацию флота танкеров для перевозки СПГ "Новатек".

Кроме того, сообщается, что норвежская страховая компания Assuranceforeningen Skuld предоставляет защиту и страхование возмещения трем танкерам, перевозящим СПГ между Арктикой и рынками Европы.