ЄС щомісяця витрачає понад мільярд доларів на російський скраплений газ

Попри те, що повномасштабна російсько-українська війна триває уже майже два роки, Євросоюз продовжує імпортувати російський скраплений газ й платить за це країні-агресорці шалені кошти.

ЄС імпортує половину російського скрапленого газу

На це звертають увагу представники Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) та коаліції Business4Ukraine, які опублікували спеціальний звіт.

Аналітики наголошують, що офіційний Брюссель не запроваджував жодних санкцій щодо імпорту СПГ.

Саме тому Євросоюз досі залишається пунктом призначення для 50 відсотків російського експорту СПГ та платить країні-агресорці понад один мільярд доларів щомісяця.

Росія відчула сплеск доходів від експорту СПГ, особливо тому, що її СПГ залишається без санкцій ЄС. З грудня 2022 року по жовтень 2023 року половина російського експорту СПГ на загальну суму 8,3 млрд євро була спрямована на ринок ЄС, – мовиться у звіті. Поширити

Як вдалося дізнатися експерта, російський СПГ імпортує до десятка членів ЄС.

Що важливо розуміти, найбільші обсяги купує Бельгія, Іспанія та Франція, на них разом припадає 88 відсотків російського імпорту.

Окрім того, наголошується, що обсяг імпортованого СПГ з країни-агресорки станом на сьогодні настільки масштабний, що навіть зміг залишити позаду інші види російського викопного палива.

Внесок ЄС у збагачення РФ набагато більший, ніж вважалося раніше

Не можна також проігнорувати той факт, що компанії з ЄС досі залучені до експлуатації флоту танкерів для перевозки СПГ "Новатек".

Окрім того, наголошується, що норвезька страхова компанія Assuranceforeningen Skuld надає захист і страхування відшкодування трьом танкерам СПГ, які перевозять СПГ між Арктикою та ринками Європи.