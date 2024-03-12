Євросоюз запропонує нові способи допомоги Україні — Bloomberg

Які нові способи допомоги Україні запропонує ЄС

Очікується, що Європейська комісія 12 березня запропонує рамки переговорів для просування процесу приєднання Києва до блоку, а найближчими днями буде надіслано платіж у розмірі 4,5 млрд євро для підтримки українського бюджету.

Крім того, Єврокомісія може запропонувати вже на цьому тижні направити доходи, отримані від податку на непередбачені доходи від прибутку, отриманого від заморожених активів російського центрального банку, для українських військових потреб — питання, яке сьогодні обговорюватиме міністр фінансів ЄС.

Що відомо про використання російських активів для допомоги Україні

За даними Financial Times, Євросоюз має намір виділити Україні вже цього року до 3 млрд євро за рахунок прибутку, отриманого від заморожених активів Росії.

Єврокомісія готує план, який включатиме конфіскацію пов'язаного з санкціями прибутку, отриманого в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Перший транш коштів може бути виплачено вже у липні, якщо Брюссель зможе отримати схвалення країн-членів ЄС. Очікується, що ця пропозиція представникам глав МЗС буде зроблена до саміту лідерів ЄС наступного тижня.

Близько 190 млрд євро російських активів було заморожено в Euroclear з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, що вже принесло прибуток 3,85 млрд євро.