Евросоюз предложит новые способы помощи Украине — Bloomberg

Какие новые способы помощи Украине предложит ЕС

Ожидается, что Европейская комиссия 12 марта предложит рамки переговоров для продвижения процесса присоединения Киева к блоку, а в ближайшие дни будет направлен платеж в размере 4,5 млрд евро для поддержки украинского бюджета.

Кроме того, Еврокомиссия может предложить уже на этой неделе направить доходы, полученные от налога на непредвиденные доходы от прибыли, полученной от замороженных активов российского центрального банка, для украинских военных нужд — вопрос, обсуждаемый сегодня министром финансов ЕС.

Что известно об использовании российских активов для помощи Украине

По данным Financial Times, Евросоюз намерен выделить Украине уже в этом году до 3 млрд евро за счет прибыли, полученной от замороженных активов России.

Еврокомиссия готовит план, включающий конфискацию связанной с санкциями прибыли, полученной в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Первый транш средств может быть выплачен уже в июле, если Брюссель сможет получить одобрение стран-членов ЕС. Ожидается, что это предложение представителям глав МИД будет сделано на саммите лидеров ЕС на следующей неделе.

Около 190 млрд евро российских активов было заморожено в Euroclear с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, что уже принесло прибыль 3,85 млрд евро.