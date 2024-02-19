Официальный Брюссель обеспокоен высокой вероятностью ТОГО, что Дональд Трамп вернется в Белый дом и окончательно заблокирует помощь для Украины. На фоне опасений ЕС уже разрабатывает запасной план.

Тайный план ЕС касательно Украины. Что известно

Европейские лидеры не скрывают, что их пугают заявления Трампа, который обещает "сидеть сложа руки и наблюдать, как Россия нападет на союзников по НАТО".

Именно поэтому власти ЕС решили переосмыслить, как могут выглядеть обязательства официального Вашингтона относительно Европы и Украины.

Мы должны надеяться на лучшее, но должны готовиться к худшему, - заявил один из инсайдеров в Евросоюзе. Поделиться

По словам анонимного источника, худший сценарий предусматривает прекращение поддержки Украины и разрешение для российского диктатора дестабилизировать европейский регион.

В ЕС обсуждают "дополнение" к НАТО для защиты Европы от РФ

Как отмечают инсайдеры, в Брюсселе дискутируют о создании общеконтинентального дополнения к НАТО.

Оно могло бы функционировать вместе с американскими гарантиями безопасности, но также могло бы служить надежной альтернативой, если американские гарантии будут отменены.

Такая идея пока не имеет единодушной поддержки в Евросоюзе.

К примеру, официальные Берлин и Париж не могут прийти к согласию относительно того, кто будет за это платить.

Более того, сообщается, что страны Восточной Европы сомневаются в решимости Западной Европы противостоять вероятной агрессии РФ.