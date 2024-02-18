Деньги на "оборонку". Премьер Эстонии Каллас имеет идею для Евросоюза

Премьер Эстонии Кая Каллас предложила Европейскому Союзу выпустить еврооблигации на 100 млн евро, чтобы профинансировать свою оборонную промышленность. Также она призвала делать больше для предоставления оружия Украине.

Каллас нашла новый способ поднять "оборонку" ЕС

Премьер Эстонии предлагает выпускать еврооблигации.

Об этом сообщает Bloomberg .

Мы находимся в том месте, где нам нужно больше инвестировать и (исследовать – ред.), что мы можем сделать вместе, потому что облигации, которые выпускаются отдельными странами индивидуально, слишком малы, чтобы их можно было масштабировать. Еврооблигации могут оказать гораздо большее влияние. Кая Каллас Премьер Эстонии

Идею Каллас, как пишет Bloomberg, также поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Европейского совета Шарль Мишель. Более экономные страны, такие как Нидерланды и Германия, скорее всего, будут менее заинтересованы в этом.

Кроме того, эстонская премьер высказалась и о помощи Украине.

Сегодня ЕС должен сосредоточиться на развитии украинской промышленности и обеспечении долгосрочных контрактов на поставку оружия в Украину, а также искать запасы оружия по миру, чтобы выкупить его и передать Украине.

Европа сделала многое и должна сделать еще больше. Это очевидно, – подчеркнула она, призвав союзников выполнить обещание тратить 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет на поддержку Украины.

Эстония передала Украине новый пакет помощи

В Украине уже прибыли ракеты Javelin, которые Эстония закупила в декабре. В пакет помощи также входят пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, разная наземная и водная техника, а также водолазное снаряжение.

Я рад, что очередной пакет помощи поступил в Украину, и им пользуются украинские защитники. Последние события в Европе показывают, что отправка важных ракет и другой военной помощи Украине продолжается в больших масштабах, и на этот раз вместе с нашими союзниками мы посылаем четкое сообщение Кремлю, что мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока не будет победного конца, – заявил министр обороны Ханно Певкур.

Точного объема, времени прибытия этого пакета помощи и других деталей поставки не разглашаются из соображений безопасности.

В Минобороны добавляют, что с 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму около 500 млн евро или около 1,4% валового внутреннего продукта.